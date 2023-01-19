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57/1-d trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 57/1-d trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

14.01.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücülerin trafik akışında Karayolları Trafik Kanunu gereğince belirlenmiş olan kurallara uymamaları hâlinde bazı cezai işlemler bulunur. Bu cezaların neler olduğu ve ceza tutarları pek çok insan tarafından merak edilir ve araştırılır. Trafik kurallarına uyulmaması takdirde uygulanan cezalar caydırıcı cezalar olup trafik akışını kontrol altına almak ve olası kazaları engellemek için vardır. Kavşak geçiş kuralları içerisinde olan 57/1-d trafik cezası maddesi kimlere uygulanır?

57/1-d trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 57/1-d trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları arasında bulunan cezalardan biri de 57/1-d trafik cezasıdır. 57/1-d trafik cezası Karayolları Trafik Kanunu'nda "Kavşaklardaki geçiş" başlıklı 57. maddesinden istinaden düzenlenen cezadır. 57/1-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca trafik işaretleri izin verse bile sürücülerin trafiğin geçişini engel olacak şekilde kavşağa girmelerinin yasak olduğunu içerir.

57/1-d trafik cezası nedir?

Trafik kuralları insanların can ve mal kaybını önleyebilmek adına kara yolları trafik kanununca belirlenmiş olan ve sürücülerin uyması gereken kurallardır. Trafik kanunları her kuralın ihlaline ayrı ayrı cezalar belirlemiştir. 57/1-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu da ışıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı, sürücünün kendisini kavşağın içerisinde durmaya zorlayacak ya da diğer doğrultuda trafiğin geçişine engel olacak şekilde kavşağa girmesinin yasak olması durumudur. Bu yasağı ihlal edenlere 57/1-d trafik cezası uygulanır.

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57/1-d trafik cezası kimlere uygulanır?

57/1-d trafik cezası yeşil ışık yanış bile olsa yolda ilerleyeceğiniz alan akışın devamına izin verecek bir durumda değilken kavşağa girme cezasıdır. Bu kuralı ihlal eden sürücülere 57/1-d trafik cezası uygulanır. Kısaca trafiğin kitlendiği durumlarda trafik ışığı yeşil yansa bile hareket edilmemesi gerekir. Bu kurala uymayan sürücülere kesilen ceza eğer araba plakasına yazıldıysa araba sahibine iletilir.

57/1-d trafik cezası tutarı nedir?

Ceza alan kişiler erken ödeme sayesinde indirimli bir şekilde ödeyebilir. Bu indirimden faydalanabilmek için trafik cezası geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödemek gerekir. Bu süre içerisinde ödenirse yüzde 25 oranında bir indirim gerçekleşir. Ayrıca yalnızca para cezası değil 57/1-d trafik cezasının bir de sürücülerin sürücü belgesine puan cezası da bulunur. Bu ceza puanlar 100 puana ulaştığı zaman sürücünün sürücü belgesine 2 aylık bir süre ile el konulur. 57/1-d trafik cezası tutarı 2023 yılı için 436 TL olarak belirlenmiştir. İndirimli olarak hesaplanan 57/1-d trafik cezası tutarı da 327 TL'dir.

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