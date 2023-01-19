57/1-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 57/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu gereğince maddeler hâlinde sıralanan trafik cezalarının her birinin kendine göre ayrı ayrı cezası bulunur. Belli kuralları ihlal edenlere uygulanan bu cezalar trafiğin akışını düzenlemek adına oldukça önemlidir. Günümüz şartlarında oldukça sık bir şekilde karşılaşılan trafik cezalarından biri de 57/1-b trafik cezasıdır. 57/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca kavşaklarda geçiş üstünlüğü olan araçlara geçiş hakkı vermeme cezasıdır.
Ceza rehberinde bulunan bilgilere göre 57/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak trafik levhası ya da trafik ışığı olmayan kavşaklarda geçiş üstünlüğü olan araçlara geçiş üstünlüğünün verilmemesiyle alakalıdır. 57/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde herhangi bir trafik kolluğu, levhası ya da ışığı olmayan kavşaklardaki geçiş üstünlükleri şu şekildedir:
Bir iz ya da mülkten çıkan araçlar, kara yolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermelidir.
Bu geçiş kurallarına ve yol verme kurallarına uymayan sürücülere 57/1-b trafik cezası uygulanır.
Kanunda geçen 57/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu içerisinde bulunan geçiş kurallarına uymayan sürücülere 57/1-b trafik cezası uygulanır. Eğer ceza araç plakasına yazıldıysa ceza doğrudan araç sahibine iletilir. Kara yolları trafik kanunu içerisinde yer alan kavşaklarda geçiş hakkı başlıklı konuda bu kurallara uymayanlar para cezası olarak cezalandırılır.
Yukarıda bahsedilen kurallara aykırı davranan sürücülere 57/1-b trafik cezası uygulanır. 57/1-b trafik cezası tutarı için 2023 yılında belirlenen miktar 436 TL'dir. Bu tutarın indirimli bir şekilde ödenmesi de mümkündür. Cezanın tebliğ tarihinin üstünden 15 gün geçmediği müddetçe ceza oranı yüzde 25 indirimli olarak ödenebilir. 57/1-b trafik cezası tutarı indirimli olarak 327 TL olarak ödenebilir.