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57/1-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 57/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

14.01.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik cezaları kurallar uyulması için konulmuş olan caydırıcı sebeplerdir. Trafik cezaları sayesinde hem kurallara uyma oranı yükselmesi hem de olası kazalar engellenmesi hedeflenir. Trafikte kurallar can ve mal kaybını önleyebilmek adına oldukça önemli bir yer tutar. Bu kurallara uyulmaması hâlinde hapis ya da para cezası gibi bazı yaptırımlar uygulanır. Trafik kuralları kapsamında olan ve uyulmadığında cezai yaptırımı olan 57/1-b trafik cezası maddesi nedir?

57/1-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 57/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu gereğince maddeler hâlinde sıralanan trafik cezalarının her birinin kendine göre ayrı ayrı cezası bulunur. Belli kuralları ihlal edenlere uygulanan bu cezalar trafiğin akışını düzenlemek adına oldukça önemlidir. Günümüz şartlarında oldukça sık bir şekilde karşılaşılan trafik cezalarından biri de 57/1-b trafik cezasıdır. 57/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca kavşaklarda geçiş üstünlüğü olan araçlara geçiş hakkı vermeme cezasıdır.

57/1-b trafik cezası nedir?

Ceza rehberinde bulunan bilgilere göre 57/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak trafik levhası ya da trafik ışığı olmayan kavşaklarda geçiş üstünlüğü olan araçlara geçiş üstünlüğünün verilmemesiyle alakalıdır. 57/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde herhangi bir trafik kolluğu, levhası ya da ışığı olmayan kavşaklardaki geçiş üstünlükleri şu şekildedir:

  • Bütün sürücüler, geçiş üstünlüğü olan araçlara bu hakkı tanımalıdır.
  • Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara geçiş hakkı vermelidir.
  • Doğru geçen tramvay hattı olan kara yoluna çıkan sürücüler, bu yoldan gelen araçlara yol vermelidir.
  • Bölünmüş yola çıkan araçlar, bu yolda geçen araçlara yol vermelidir.
  • Tali yoldan ana yola çıkan araçlar, ana yoldan geçen araçlara yol vermelidir.
  • Dönel kavşağa gelen araçlar, dönel kavşak içindeki araçlara yer vermelidir.

  • Bir iz ya da mülkten çıkan araçlar, kara yolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermelidir.

    Bu geçiş kurallarına ve yol verme kurallarına uymayan sürücülere 57/1-b trafik cezası uygulanır.

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57/1-b trafik cezası kimlere uygulanır?

Kanunda geçen 57/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu içerisinde bulunan geçiş kurallarına uymayan sürücülere 57/1-b trafik cezası uygulanır. Eğer ceza araç plakasına yazıldıysa ceza doğrudan araç sahibine iletilir. Kara yolları trafik kanunu içerisinde yer alan kavşaklarda geçiş hakkı başlıklı konuda bu kurallara uymayanlar para cezası olarak cezalandırılır.

57/1-b trafik cezası tutarı nedir?

Yukarıda bahsedilen kurallara aykırı davranan sürücülere 57/1-b trafik cezası uygulanır. 57/1-b trafik cezası tutarı için 2023 yılında belirlenen miktar 436 TL'dir. Bu tutarın indirimli bir şekilde ödenmesi de mümkündür. Cezanın tebliğ tarihinin üstünden 15 gün geçmediği müddetçe ceza oranı yüzde 25 indirimli olarak ödenebilir. 57/1-b trafik cezası tutarı indirimli olarak 327 TL olarak ödenebilir.

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