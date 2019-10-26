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56. Antalya Altın Portakal Film Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 21:10 | Son Güncelleme

Festivalin açılış galası, kırmızı halı geçişiyle başladı - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Festivalin hem yerli hem uluslararası özelliğinin artarak devam etmesini diliyoruz. Biz de bu konuda elimizden gelen desteği bakanlık olarak vereceğiz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış galası kırmızı halı geçişiyle başladı.

Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Antalya Spor Salonu önündeki kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.

Kırmızı halıda eşi Pervin Ersoy ile yürüyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, 56'ncısı düzenlenen festivale katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Festivale nice 50'li yıllar dileyen Ersoy, "Festivalin hem yerli hem uluslararası özelliğinin artarak devam etmesini diliyoruz. Biz de bu konuda elimizden gelen desteği bakanlık olarak vereceğiz." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de seçim öncesi verdikleri "Altın Portakal Film Festivali'ni özüne döndüreceğiz" sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Böcek, kortejde sanatçılarla vatandaşları bir arada görmenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Açılış gecesinde onur ödülü alacak olan Ahmet Mekin de kentin Türk sineması için çok önemli olduğunu belirtti, onur ödülü alacağı için gururlu olduğunu ifade etti.

Sanatçı Oktay Kaynarca, festivalin Antalya ile bütünleştiğini dile getirdi.

Sinema ve sanatla uğraşan herkes için Antalya'nın önemli olduğuna işaret eden Kaynarca, "Film festivallerinin alanlarının özgür alanlar olması gerekir. Hangi siyasetçi gelirse gelsin film festivallerinin özgürlük alanı geniş olmalıdır. Umarım öyle devam eder." dedi.

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56. Antalya Altın Portakal Film Festivali Açılış gecesi kırmızı halı

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