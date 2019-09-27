HABER

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 14:30 | Son Güncelleme

Festivalin Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması Jüri Başkanlığını yönetmen Zeki Demirkubuz yapacak

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belli oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi belirlendi.

Ulusal yarışmada yönetmen Zeki Demirkubuz'un başkanlık yapacağı jüride, oyuncular Şebnem Bozoklu, Mert Fırat, yazar-senarist Latife Tekin ve görüntü yönetmeni Emre Erkmen yer alıyor.

Jüri bu yıl yarışmadaki filmlerden birine kamera arkası ya da önü fark etmeksizin
çalışmış, emeğinin yanı sıra bakışını da filmin ayrılmaz bir parçası kılabilmiş
kadın sinemacılardan birine 50 bin liralık Cahide Sonku Ödülü'nü
de verecek. Yarışma seçkisinde Antalyalıların oylarıyla seçilecek bir filme
de İzleyici Ödülü takdim edilecek.

Ayrıca 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin İdari Direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütecek.

PARTNER Tescilli güzel sosyal medyayı salladı Tescilli güzel sosyal medyayı salladı
Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan annelere Kayseri'den destekDiyarbakır'da HDP önünde eylem yapan annelere Kayseri'den destek
Hatay'da 5 hektar makilik alan yandıHatay'da 5 hektar makilik alan yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali Altın Portakal Antalya film festivali jüri Uzun Metraj Film Yarışması zeki demirkubuz

En Çok Okunan Haberler

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Yaralılar var

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Yaralılar var

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Son dakika! İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Yalova'da vahşet! Tartıştığı eşini boğazını kesti

Vahşet! Tartıştığı eşini boğazını kesti

Depreme yönelik hayat kurtaran uyarılar

Depreme yönelik hayat kurtaran uyarılar

Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Görüntüler ortaya çıktı

Korkunç! Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.