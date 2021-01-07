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56 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 56?

07.01.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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56 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 56?

Araç plakaları, tüm dünya ülkelerinde araçlara verilen ve araçlar hakkındaki bilgi takibini kolaylaştıran numara ve harf kombinasyonudur. Her ülkenin kendine özgü bir plaka sistemi vardır. Ülkemizde 81 ile karşılık 81 il plaka kodu bulunur. Peki 56 nerenin plakası olarak geçer? 56 nerenin plaka kodu? İşte 56 plaka koduyla ilgili tüm detaylar...

Bir aracın sahibinin kim olduğu ya da trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığının anlaşılması için plaka kodundan faydalanılabilir. Bu doğrultuda, yetkili merciler araç plakası aracılığıyla aracınız hakkındaki bilgilere kolaylıkla erişim sağlayabilir. Bu sebeple araç plakaları, rahatlıkla görülebilecek bir biçimde araçların ön ve arka kısımlarına monte edilir. Plaka üzerinde yer alan harf ya da rakamların görünmesine mani olacak herhangi bir durumun gerçekleşmemesi son derece önemlidir. Tüm dünyada kullanılan evrensel bir plaka sistemi yoktur, her ülke kendine özgü bir plaka sistemi kullanır. Bu bağlamda ülkemizdeki plakalar önce iki haneli bir sayı, sonra bir harf kombinasyonu, sonra da üç ya da dört haneli bir sayı barındırır. Plakaların başında bulunan iki rakam, aracın kayıtlı olduğu ili, harfler ise kayıtlı olduğu ilçeyi gösterir. İlk 67 il plakası alfabetik bir sıralamaya sahipken geri kalan il plaka numaraları il statüsüne geçme sırasına göre düzenlenmiştir. Yazımızın devamını inceleyerek "56 plakası hangi il için kullanılır? 56 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

56 Nerenin Plakası?

56 araç plakası, Siirt ilinin plaka kodudur. Trafikte karşılaştığınız bir araç 56 plaka imi taşıyorsa, Siirt iline kayıtlıdır. Siirt ilinden bir önceki plaka numarası olan 55 ise Samsun'un il plaka kodudur. Benzer bir biçimde bir sonraki plaka numarası 57 de Sinop iline aittir. Plaka kodlarının belirlenmesinde araçların kayıtlı olduğu ilçeler de rol oynar. Plaka üzerinde bulunan harfler, aracın bağlı olduğu ilçeyi gösterir. Siirt iline bağlı olan ilçelerin hangi plaka kod ve harflerini aldığını görmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Siirt Merkez İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Siirt merkez ilçesine ait olan plaka kodları "AC - AZ, D, DA, M ve T" harfleriyle başlar. Kurtalan ilçesi dışındaki diğer tüm Siirt ilçelerinin plaka kodları da merkez ilçesi kapsamında düzenlenmiştir.

56 AC ve AZ 001 ile 999 arası
56 D 0001 ile 0999 arası
56 DA 001 ile 999 arası
56 M 001 ile 1000 arası
56 T 0001 ile 1000 arası plaka kodlarını taşır.

Siirt Kurtalan İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Siirt Kurtalan ilçesine ait olan plakalar "KA - KZ, M ve T" harfleriyle başlar.

56 KA ve KZ 001 ile 999 arası
56 M 1001 ile 1500 arası
56 T 1001 ile 1500 arası plaka kodları alır.

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