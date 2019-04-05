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57 yıllık hukukçu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 13:12 | Son Güncelleme

Sinop’ta yaşayan ve avukatlık yapan 80 yaşındaki Yalçın Oğuz, 57 yıldır hukukun içinde olduğunu belirtti.Avukat Yalçın Oğuz 57 yılının hukukun içerisinde geçtiğini belirterek, “Sinop Barosu’nun en eski avukatlarındanım.

57 yıllık hukukçu

Sinop’ta yaşayan ve avukatlık yapan 80 yaşındaki Yalçın Oğuz, 57 yıldır hukukun içinde olduğunu belirtti.
Avukat Yalçın Oğuz 57 yılının hukukun içerisinde geçtiğini belirterek, “Sinop Barosu’nun en eski avukatlarındanım. Hukukun içinde geçen sürem 57 yıl. Bunun 7 yılı hakimlikte geri kalan 50 yılda avukatlık içindeyim. Sinop’un ilk baro başkanıyım. Mücadeleye hukuk içerisinde devam ediyoruz. Fakat bugün avukatlık kanununun yeterli olmadığına inanıyorum. Gönül ister ki hakimiyle, savcısıyla, avukatıyla ve bütün çalışanlarıyla tüm adliyenin birlik ve beraberlik içinde ve hepsinin bir bütün olduğunu bilerek bir çalışma ortamına girmesi” dedi.

57 yıllık hukukçu

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