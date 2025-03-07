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58 yaşındaki kadın kahvehane işleterek geçimini sağlıyor: “Buraya sekiz senedir emek veriyorum”

07.03.2025 16:59
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Bolu'nun İhsaniye Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Sevgi Anaçoğlu, yıllardır işlettiği kahvehanede emek vererek geçimini sağlıyor. Aynı zamanda mahalledeki öğrencilere de karşılıksız yardımda bulunarak yiyecek ve içecek temin eden Anaçoğlu, özverili çalışmaları ve yardımseverliğiyle mahallenin takdirini kazanıyor. Detaylar haberimizde…

58 yaşındaki kadın kahvehane işleterek geçimini sağlıyor: “Buraya sekiz senedir emek veriyorum”

Bolu'da yaşayan 2 çocuk annesi Sevgi Anaçoğlu (58), yıllardır İhsaniye Mahallesi'nde bulunan kahvehanede 8 yıldır demlediği çayı, esnafa ve vatandaşa satarak geçimini sağlıyor.

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Yıllarca süren özverili çalışmasının ardından, iki çocuk "Gençler hazır para yemek istiyor. Biz görmedik, çocuklarımız görsün dedik ama en büyük hatayı yaptık. Çocuğu küçük yaşta çalıştıracaksın ki paranın değerini bilsin" dedi.

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“BURAYA SEKİZ SENEDİR EMEK VERİYORUM”

Sabahın erken saatlerinden itibaren işe koyulduğunu söyleyen Sevgi Anaçoğlu, "Buraya sekiz senedir emek veriyorum. Ondan önce 17 sene boyunca gelinlik dükkanı işlettim. Şimdi çay demliyor, tost yapıyorum, bu şekilde hizmet ediyorum. Gelen geçen çay içer. Pazartesi günleri pazarda satış olur. Öğrencilerimiz vardır, onlara tost yapar, meyve suyu veririz. Yani hizmet ettiğim alan bunlar. Bir günümüz bazen çok yoğun ve hareketli geçiyor, bazen ise oturuyoruz. Ramazan dolayısıyla şu an durgun bir dönemdeyiz. Sabah 07.30'da dükkanı açıyorum, akşam ise Ramazan olmadığında 20.00'ye kadar açık tutuyorum. Şu an ise 18.30'da kapatıyorum" dedi.

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"İKİ ÇOCUK BÜYÜTTÜM”

Sokak hayvanlarına önem verdiğini dile getiren Anaçoğlu, "İki çocuk büyüttüm. Biri evlendi, diğeri iş sahibi oldu, ona da arkadan destek veriyorum. Ama ben sokak hayvanlarına daha çok önem veriyorum. Sokak hayvanlarına ev tuttum. Mamalarıyla ilgileniyorum, onlara hizmet ediyorum. Şu an 6 köpeğe ve 20'den fazla kediye bakıyorum. Evlatlarımı büyüttüm, şimdi ise hayvanlara emek veriyorum" dedi.

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“PARASI OLMAYAN ÖĞRENCİLERİMİZE YARDIMCI OLUYORUM”

Okulda bulunan öğrencilere yardımcı olan Anaçoğlu, "Yakınımızda bir okul var. Parası olmayan öğrencilerimize yardımcı oluyorum, onlardan para almıyorum. Şu an gerçekten çocukların durumu kötü. Canı bir şey isteyen ancak alamayan çocuklara takviye yaparız. Mahallenin bütün çocukları beni bilir. Pazartesi günleri sabah dükkana geliyorum, saat 22.00'de ya da 23.00'te çıktığım oluyor. Bir erkek çay dağıtıyor, biz de dağıtıyoruz. Fark eden bir şey yok, demliyoruz, dolduruyoruz emek bu. Bana, 'Hiç evde oturdun mu teyze?' desen, ben hiç evde oturmadım. Emek verdiysem, yedim" şeklinde konuştu.

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“BİZ ÇIRAK ALIYORUZ TELEFON ELİNDE OTURUYOR”

Gençlerin çalışmadığını ve paranın değerini anlamadıklarını belirten Sevgi Anaçoğlu, "Şimdiki gençlik, hazır para olsun, oturduğu yerden para kazanayım istiyor. Biz çırak alıyoruz, telefon elinde oturuyor. Şimdi artık çırak da almıyoruz. Gençler hazır para yemek istiyor. Biz görmedik, çocuklarımız görsün dedik; en büyük hatayı yaptık. Çocuğu küçük yaşta çalıştıracaksın ki paranın değerini bilsin. Bana kızan çok olacak, ama kızsınlar, umurumda değil" şeklinde konuştu.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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