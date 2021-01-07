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59 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 59?

07.01.2021 13:44 | Son Güncelleme:
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59 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 59?

Araç plakalarında bulunan sayıların belli anlamları var. Bu sayılardan ilki aracın hangi ile kayıtlı olduğuna göre belirleniyor. İllere verilen plaka kodları ise alfabetik sıra ve şehrin kuruluş tarihine göre sıralanıyor. 81 tane farklı plaka bulunan Türkiye'de 59 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 59? Bu yazımızda bahsettik.

Türkiye'de her ilin farklı bir plaka imi var. Belli kurallara göre belirlenen araç plakası, araçlar hakkında bilgiye ulaşılmasını kolaylaştırıyor. Dikdörtgen, metal bir levha olan araç plakaları her araç için zorunlu. Plakası olmayan bir aracın trafikte bulunması ise tamamen yasak. Peki her gün gördüğümüz araç plakalarındaki sayıların anlamları neler? 59 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 59? İşte detaylar...

59 Nerenin Plaka Kodu? 59 Plakası Hangi İl?

Türkiye'de en çok merak edilenlerden biri: hangi plakanın hangi şehir için kullanıldığı sorusunun cevabı. Bu plakalardan biri olan 59, Tekirdağ için kullanılan plaka imidir. Tekirdağ ilçelerine ait plaka aralıkları ise şu şekilde:

Tekirdağ Merkez Plaka Kod Aralığı

  • 59 A 0001 ve 59 A 9999
  • 59 AC 001 ve59 AZ 999
  • 59 DA 001 ve 59 DZ 999
  • 59 EA 001 ve 59 EZ 999
  • 59 J 0001 ve 59 J 999
  • 59 MA 001 ve 59 MA 100
  • 59 S 0001 ve 59 S 999
  • 59 T 0001 ve 59 T 5000
  • 59 M 0001 ve 59 M 3000
  • 59 KA 001 ve 59 KZ 999

Tekirdağ Çerkezköy İlçesi Plaka Kod Aralığı

  • 59 J 2000 ve 59 J 2999
  • 59 M 7099 ve 59 M 8000
  • 59 MA 201 ve 59 MA 300
  • 59 S 2000 ve 59 S 2999
  • 59 T 8107 ve 59 T 8500
  • 59 UA 001 ve 59 UZ 999

Tekirdağ Çorlu İlçesi Plaka Kod Aralığı

  • 59 FA 001 ve 59 FZ 999
  • 59 J 1000 ve 59 J 1999
  • 59 J 3000 ve 59 J 3017
  • 59 M 3001 ve 59 M 5000
  • 59 M 7001 ve 59 M 7098
  • 59 M 9501 ve 59 M 9550
  • 59 MA 301 ve 59 MA 400
  • 59 PA 001 ve 59 PZ 999
  • 59 S 1000 ve 59 S 1999
  • 59 S 3000 ve 59 S 3036
  • 59 T 5001 ve 59 T 7000
  • 59 T 8001 ve 59 T 8106
  • 59 T 9751 ve 59 T 9809

Tekirdağ Ereğli İlçesi Plaka Kod Aralığı

  • 59 J 3018 ve 59 J 3999
  • 59 M 9551 ve 59 M 9999
  • 59 S 3037 ve 59 S 3999
  • 59 T 9810 ve 59 T 9999
  • 59 VA 001 ve 59 VA 999

Tekirdağ Hayrabolu İlçesi Plaka Kod Aralığı

  • 59 HA 001 ve 59 HZ 999
  • 59 J 5000 ve 59 J 5999
  • 59 J 5000 ve 59 J 5999
  • 59 M 6001 ve 59 M 7000
  • 59 S 5000 ve 59 S 5999
  • 59 T 7501 ve 59 T 8000
  • 59 MA 401 ve 59 MA 450

Tekirdağ Malkara İlçesi Plaka Kod Aralığı

  • 59 J 7000 ve 59 J 7999
  • 59 LA 001 ve 59 LZ 999
  • 59 M 5001 ve 59 M 6000
  • 59 S 7000 ve 59 S 7999
  • 59 T 7001 ve 59 T 7500
  • 59 MA 451 ve 59 MA 550

Tekirdağ Muratlı İlçesi Plaka Kod Aralığı

  • 59 J 6000 ve 59 J 6999
  • 59 M 8001 ve 59 M 8500
  • 59 NA 001 ve 59 NZ 999
  • 59 S 6000 ve 59 S 6999
  • 59 T 8501 ve 59 T 9000

Tekirdağ Saray İlçesi Plaka Kod Aralığı

  • 59 J 4000 ve 59 J 4999
  • 59 M 8501 ve 59 M 9000
  • 59 RA 001 ve 59 RZ 999
  • 59 S 4000 ve 59 S 4999
  • 59 T 9001 ve 59 T 9500
  • 59 J 3000 ve 59 J 4011
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