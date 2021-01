59 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 59?

Türkiye'de her ilin farklı bir plaka imi var. Belli kurallara göre belirlenen araç plakası, araçlar hakkında bilgiye ulaşılmasını kolaylaştırıyor. Dikdörtgen, metal bir levha olan araç plakaları her araç için zorunlu. Plakası olmayan bir aracın trafikte bulunması ise tamamen yasak. Peki her gün gördüğümüz araç plakalarındaki sayıların anlamları neler? 59 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 59? İşte detaylar...

59 Nerenin Plaka Kodu? 59 Plakası Hangi İl?

Türkiye'de en çok merak edilenlerden biri: hangi plakanın hangi şehir için kullanıldığı sorusunun cevabı. Bu plakalardan biri olan 59, Tekirdağ için kullanılan plaka imidir. Tekirdağ ilçelerine ait plaka aralıkları ise şu şekilde:

Tekirdağ Merkez Plaka Kod Aralığı

59 A 0001 ve 59 A 9999

59 AC 001 ve59 AZ 999

59 DA 001 ve 59 DZ 999

59 EA 001 ve 59 EZ 999

59 J 0001 ve 59 J 999

59 MA 001 ve 59 MA 100

59 S 0001 ve 59 S 999

59 T 0001 ve 59 T 5000

59 M 0001 ve 59 M 3000

59 KA 001 ve 59 KZ 999

Tekirdağ Çerkezköy İlçesi Plaka Kod Aralığı

59 J 2000 ve 59 J 2999

59 M 7099 ve 59 M 8000

59 MA 201 ve 59 MA 300

59 S 2000 ve 59 S 2999

59 T 8107 ve 59 T 8500

59 UA 001 ve 59 UZ 999

Tekirdağ Çorlu İlçesi Plaka Kod Aralığı

59 FA 001 ve 59 FZ 999

59 J 1000 ve 59 J 1999

59 J 3000 ve 59 J 3017

59 M 3001 ve 59 M 5000

59 M 7001 ve 59 M 7098

59 M 9501 ve 59 M 9550

59 MA 301 ve 59 MA 400

59 PA 001 ve 59 PZ 999

59 S 1000 ve 59 S 1999

59 S 3000 ve 59 S 3036

59 T 5001 ve 59 T 7000

59 T 8001 ve 59 T 8106

59 T 9751 ve 59 T 9809

Tekirdağ Ereğli İlçesi Plaka Kod Aralığı

59 J 3018 ve 59 J 3999

59 M 9551 ve 59 M 9999

59 S 3037 ve 59 S 3999

59 T 9810 ve 59 T 9999

59 VA 001 ve 59 VA 999

Tekirdağ Hayrabolu İlçesi Plaka Kod Aralığı

59 HA 001 ve 59 HZ 999

59 J 5000 ve 59 J 5999

59 M 6001 ve 59 M 7000

59 S 5000 ve 59 S 5999

59 T 7501 ve 59 T 8000

59 MA 401 ve 59 MA 450

Tekirdağ Malkara İlçesi Plaka Kod Aralığı

59 J 7000 ve 59 J 7999

59 LA 001 ve 59 LZ 999

59 M 5001 ve 59 M 6000

59 S 7000 ve 59 S 7999

59 T 7001 ve 59 T 7500

59 MA 451 ve 59 MA 550

Tekirdağ Muratlı İlçesi Plaka Kod Aralığı

59 J 6000 ve 59 J 6999

59 M 8001 ve 59 M 8500

59 NA 001 ve 59 NZ 999

59 S 6000 ve 59 S 6999

59 T 8501 ve 59 T 9000

Tekirdağ Saray İlçesi Plaka Kod Aralığı

59 J 4000 ve 59 J 4999

59 M 8501 ve 59 M 9000

59 RA 001 ve 59 RZ 999

59 S 4000 ve 59 S 4999

59 T 9001 ve 59 T 9500

59 J 3000 ve 59 J 4011