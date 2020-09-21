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5G desteği var: OPPO Reno 4 SE tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.09.2020 10:13 | Son Güncelleme

OPPO, OPPO Reno 4 SE'yi tanıttı. İsmiyle iPhone SE 2020'yi anımsatan OPPO Reno 4 SE, 5G destekli MediaTek Dimensity serisi işlemcisiyle ve kameralarıyla öne çıkıyor. İşte OPPO Reno 4 SE'nin özellikleri ve fiyatı...

5G desteği var: OPPO Reno 4 SE tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

OPPO Reno 4 SE, özellikleri ve fiyatı ile daha önce birçok kez gündeme gelmişti. OPPO'nun henüz yeni sayılabilecek serisi Reno 4 serisine dahil ettiği OPPO Reno 4 SE, sızıntılarda resmi render görüntüleriyle de karşımıza çıkmıştı. Nitekim, sızıntılardaki fotoğraflara bakmaya gerek kalmadı. OPPO, yaptığı duyuru ile OPPO Reno 4 SE'yi sahneye çıkarttı.

OPPO RENO 4 SE ÖZELLİKLERİ

OPPO Reno 4 SE özellikleri arasında 6,43 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran bulunuyor. Bu ekran sol üst köşesinde bir kamera deliğine sahip. Bu kamera deliğinde telefonun 32 MP çözünürlüğündeki ön kamerası karşılıyor. OPPO Reno 4 SE'nin kalbinde ise 5G destekli MediaTek Dimensity 720 işlemcisi, 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Son olarak Oppo Reno 4 SE'nin gücünü 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj desteğine sahip 4.300 mAh değerindeki pilinden karşıladığını belirtelim.

Oppo Reno 4 SE özellikleri

Reno 4 SE'nin arka tarafında 3 adet kamera ve 1 adet parmak izi okuyucusu bulunuyor. Maalesef OPPO Reno 4 SE'nin parmak izi okuyucusu ekranının altında değil. Telefonun arka kameraları ise sırasıyla 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera olarak görev yapıyor. Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 ile gelen OPPO Reno 4 SE bir gece moduna da sahip.

Oppo Reno 4 SE kamera

OPPO RENO 4 SE FİYATI NE KADAR?

OPPO Reno 4 SE fiyatı yaklaşık 369 dolar olarak açıklandı. Tabi bu fiyat 8 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip olan model için geçerli. 8 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip OPPO Reno 4 SE satın almak isteyenler, yaklaşık 413 dolar ödemek zorunda. Telefonun satışları 25 Eylül'de Çin'de başlayacak.

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