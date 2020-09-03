5G'nin gücü adına: Huawei Enjoy 20 ve Enjoy 20 Plus tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Huawei, yeni telefonları tanıtmaya devam ediyor. Şu sıralar Huawei Mate 40 serisinin üretimiyle ilgilendiği söylenen Huawei, bugün bir etkinlik düzenledi. Huawei düzenlediği etkinlikte Huawei Enjoy 20 ve Huawei Enjoy 20 Plus olmak üzere iki dikkat çeken telefonunu tanıttı.

HUAWEİ ENJOY 20 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Huawei Enjoy 20, 6,6 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran ile geliyor. Telefonun ekranında damla çentik bulunuyor. Telefonun bu tasarım ile Huawei P30 Lite'ı anımsattığını söyleyebiliriz. Telefonun ekranın altında ise MediaTek Dimensity 720 işlemcisi, 4 GB / 6 GB RAM ve 129 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Huawei Enjoy 20 gücünü ise 10W hızlı şarj destekli 5000 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor. Telefonun kare şeklindeki arka kamera kurulumu sırasıyla 13 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapan 3 farklı kameraya ev sahipliği yapıyor. Huawei Enjoy 20'nin ön kamerası 8 MP çözünürlüğünde selfie çekimine imkan veriyor.

HUAWEİ ENJOY 20 PLUS ÖZELLİKLERİ

Huawei Enjoy 20 Plus'ta Enjoy 20'ye nazaran görece daha büyük bir ekran bulunuyor. Telefonda 6,63 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip (180 Hz dokunma hassasiyetli) çentiksiz bir ekran var. Enjoy 20 Plus'ın teknik özellikler kısmında ise Enjoy 20'de de karşılaştığımız MediaTek Dimensity 720 işlemcisi yer alıyor. Fakat bu işlemciye bu kez 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Enjoy 20 Plus'ın bataryası ise 4200 mAh gücünde ve 40W SuperCharge desteği ile geliyor.