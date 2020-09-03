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5G'nin gücü adına: Huawei Enjoy 20 ve Enjoy 20 Plus tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.09.2020 15:38 | Son Güncelleme

Huawei, Huawei Enjoy 20 ve Huawei Enjoy 20 Plus'ı duyurdu. Huawei'nin orta segmente sunduğu yeni akıllı telefonlar, 5G desteği ile öne çıkıyor. Peki Huawei Enjoy 20'nin özellikleri neler, Huawei Enjoy 20 Plus özellikleri ile neler vadediyor? Gelin yakından bakalım.

5G'nin gücü adına: Huawei Enjoy 20 ve Enjoy 20 Plus tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Huawei, yeni telefonları tanıtmaya devam ediyor. Şu sıralar Huawei Mate 40 serisinin üretimiyle ilgilendiği söylenen Huawei, bugün bir etkinlik düzenledi. Huawei düzenlediği etkinlikte Huawei Enjoy 20 ve Huawei Enjoy 20 Plus olmak üzere iki dikkat çeken telefonunu tanıttı.

Huawei Enjoy 20 özellikleri

HUAWEİ ENJOY 20 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Huawei Enjoy 20, 6,6 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran ile geliyor. Telefonun ekranında damla çentik bulunuyor. Telefonun bu tasarım ile Huawei P30 Lite'ı anımsattığını söyleyebiliriz. Telefonun ekranın altında ise MediaTek Dimensity 720 işlemcisi, 4 GB / 6 GB RAM ve 129 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Huawei Enjoy 20 gücünü ise 10W hızlı şarj destekli 5000 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor. Telefonun kare şeklindeki arka kamera kurulumu sırasıyla 13 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapan 3 farklı kameraya ev sahipliği yapıyor. Huawei Enjoy 20'nin ön kamerası 8 MP çözünürlüğünde selfie çekimine imkan veriyor.

Huawei Enjoy 20 kamera

HUAWEİ ENJOY 20 PLUS ÖZELLİKLERİ

Huawei Enjoy 20 Plus'ta Enjoy 20'ye nazaran görece daha büyük bir ekran bulunuyor. Telefonda 6,63 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip (180 Hz dokunma hassasiyetli) çentiksiz bir ekran var. Enjoy 20 Plus'ın teknik özellikler kısmında ise Enjoy 20'de de karşılaştığımız MediaTek Dimensity 720 işlemcisi yer alıyor. Fakat bu işlemciye bu kez 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Enjoy 20 Plus'ın bataryası ise 4200 mAh gücünde ve 40W SuperCharge desteği ile geliyor.

Huawei Enjoy 20 Plus özellikleri

Huawei Enjoy 20 Plus'ın çentiksiz olduğunu söyledik. Peki telefon ön kamerasını nerede saklıyor? Enjoy 20 Plus, tıpkı Poco F2 Pro'da olduğu gibi ön kamerasını açılır kapanır bir mekanizmada sunuyor. Böylece 16 MP çözünürlüğündeki kamera, istenildiği takdirde telefonun üzerinden çıkıyor. Telefonun arka tarafında ise sırasıyla 48 ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera olarak görev yapan bir kurulum mevcut.

İŞTE HUAWEİ ENJOY 20 VE HUAWEİ ENJOY 20 PLUS'IN FİYATI

Google servislerinden yoksun olan ancak Huawei Mobile Servisleri (HMS) ve AppGallery desteği ile gelen Enjoy 20 serisi için fiyatlar açıklandı. Buna göre fiyatlandırma şöyle:

Huawei Enjoy 20 (4 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı) : yaklaşık 250 dolar
Huawei Enjoy 20 (6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı) : yaklaşık 280 dolar
Huawei Enjoy 20 Plus (6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı) : yaklaşık 335 dolar
Huawei Enjoy 20 Plus (8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı) : yaklaşık 365 dolar

Enjoy 20 serisi 10 Eylül'de satışa çıkacak. Telefonların Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

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