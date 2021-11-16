5G'si yok! Oppo A95 resmileşti: İşte fiyatı ve özellikleri

Oppo, 5G'li akıllı telefonlar konusunda adımlar atan şirketlerden biri. 5G'nin öneminin farkında olan şirket, geçtiğimiz aylarda Oppo A95 5G adını taşıyan ve anlaşıldığı gibi 5G destekli olan bir telefonun duyurusunu gerçekleştirmişti. Şimdi ise şirket, Oppo A95'i resmileştirdi. Bu telefonda ise 5G desteği yok.

OPPO A95'İN ÖZELLİKLERİ

4G bağlantısını destekleyen Oppo A95, Full HD+ çözünürlüğünde ve 60 Hz yenileme hızına sahip 6.43 inçlik AMOLED ekran ile geliyor. Parmak izi tarayıcısını ekranının altında saklayan telefon, 16 MP'lik ön kamerasını ise ekranın sol üst köşesindeki delikte taşıyor. 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile teknik tarafını güçlendiren Oppo A95, Snapdragon 662 tarafından destekleniyor.

Telefonun arka tarafında ise 48 MP ana kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü ile karşılaşıyoruz. Son olarak Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 arayüzü ile gelen telefonun 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasitesindeki pilinden güç aldığını belirtelim.

OPPO A95'İN FİYATI

Oppo A95'in fiyatı yaklaşık 264 dolar olarak belirlendi. Telefon, iki farklı renk seçeneğine sahip. Malezya'da ortaya çıkan Oppo A95'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz resmi olarak bilinmiyor.

