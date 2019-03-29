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5G teknolojisi güvenlik riski oluşturuyor mu?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.03.2019 08:52 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği 5G teknolojisi ile ilgili genellikle pozitif haberler geliyordu. Ancak ABD ve Çin arasında devam eden rekabet sonrasında, Avrupa Birliği’nin kafası bu konuda karışmış gibi görünüyor.

5G teknolojisi güvenlik riski oluşturuyor mu?

4 ay kadar önce Avrupa Birliği genel olarak 5G teknolojisine karşı son derece sıcak bakıyordu. Ancak ABD’nin NATO müttefiki olan Avrupa Birliği ülkelerine gözdağı vermesi, kararlarını etkiledi. ABD ye göre 5G teknolojisi, Huawei ile birlikte getirilirse muhtemelen ciddi güvenlik açıkları oluşacak.

Huawei CFO’sunun Kanada’da tutuklanmasının hemen ardından ABD ve Çin arasında ipler iyiden iyiye gerilmişti. Her ne kadar Huawei, Çin hükümeti ile herhangi bir bağlantısının olmadığını söylese bile buna inanmak ABD için hiç de kolay değil.

Avrupa Birliği tarafından dün yapılan toplantıda; 5G teknolojisinin Huawei ile getirilmesinden sonra ortaya çıkabilecek güvenlik problemlerinden bahsedildi. 5G teknolojisi ile ilgili, AB ülkeleri özgür bir şekilde karar verebilecek.

Huawei firmasının ürünlerinin yasaklanıp yasaklanmayacağı ise, yine Avrupa Birliği ülkelerinin özgür iradesine bırakıldı. Sizce de Huawei ile 5G teknolojisinin Avrupa Birliği’ne gelmesi bir güvenlik riski oluşturur mu? Yorumlarınızı heyecanla bekliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
5G teknolojisi 5G Huawei Avrupa Birliği

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