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5G teknolojisinde lider ülkeler belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.10.2020 09:55 | Son Güncelleme

Dünyadaki 5G yarışında zirvede yer alan ülkeleri Omdia açıkladı. İşte 5G teknolojisinde zirvede yer alan isimler.

5G teknolojisinde lider ülkeler belli oldu!

Şu anda dünya tüm hızıyla 5G’ye hazırlanıyor. 5G teknolojisinin hayatımıza girmesiyle birlikte otonom araçlar, dünyanın bir ucundan robotlar aracılığı ile online olarak yapılacak ameliyatlar ve kusursuz AR deneyimi mümkün hale gelecek.

Elbette bu saydıklarımızın gerçekleşmesi için belki de bir 10 yıl daha geçmesi gerekecek. Lakin tüm bu teknolojilerin temel anahtarı da 5G diyebiliriz.

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Peki 5G tarafında lider olan ülke hangisi? Şimdiye kadar ABD ve Çin arasında 5G tarafında büyük bir savaş yaşandığını biliyoruz. Lakin Güney Kore tüm gücüyle 5G’nin yaygınlaşmasına odaklanmış durumda. Bu kapsamda da dünyanın zirvesinde yer alıyor.

İkinci sırada ise İsviçre yer alıyor. İsviçre 2020 yılında yaptığı ataklarla Kuveyt’i geride bırakmayı başardı. Amerika 4. sıradaki yerini korurken, Katar ise 5. basamakta kendisine yer bulabildi.

Pek çok ülkeye 5G altyapısı kuran Çin ise birkaç basamak birden yükselerek 6. sırada kendisine yer buldu. Elbette burada önemli bir noktaya değinmek gerekiyor. Yapılan bu araştırma 5G teknolojisinin kullanımını gösteriyor. Yani ülkesel bazda benimsenme oranı diyebiliriz. Bu arada dip not olarak belirtelim. Ülkede ne yazık ki Endonezya bile yer alırken Türkiye bulunmuyor. Bakalım Türkiye 5G teknolojisine tam anlamıyla ne zaman geçiş yapacak? Bekleyip göreceğiz.

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