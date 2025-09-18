KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

6 aydır aralıksız hıçkırıyordu! Aylarca tanı konulamadı! Hıçkıran kadın sonunda sağlığına kavuştu: "ilk kez yaptığımız bir tedavi yöntemiydi"

İçerik devam ediyor

Gaziantep’te 6 ay boyunca durmaksızın hıçkıran 32 yaşındaki Rokan Musa, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Suriye uyruklu Musa, birçok hastaneye başvurmasına rağmen tanı konulamayan inatçı hıçkırık şikayetiyle yaklaşık bir ay önce Gaziantep Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Detaylar haberimizde...

Merkez Şehitkamil ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Suriye uyruklu Rokan Musa, 6 ay önce evinde yemek yerken bir anda hıçkırmaya başladı.

6 aydır aralıksız hıçkırıyordu! Aylarca tanı konulamadı! Hıçkıran kadın sonunda sağlığına kavuştu: "ilk kez yaptığımız bir tedavi yöntemiydi" 1

6 AY BOYUNCA TANI KONULAMADI

Neredeyse her nefes alışında hıçkıran Musa’ya, 6 ay boyunca başvurduğu çeşitli hastanelerde tanı konulamadı. Yaklaşık 1 ay önce Gaziantep Şehir Hastanesi’ne başvuran Musa, Göğüs Cerrahisi Polikliniği’nde muayene edildikten sonra hastaneye yatırıldı.

6 aydır aralıksız hıçkırıyordu! Aylarca tanı konulamadı! Hıçkıran kadın sonunda sağlığına kavuştu: "ilk kez yaptığımız bir tedavi yöntemiydi" 2

CERRAHİ OPERASYONLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Bir süre kontrol altında tutulan Musa, 5 gün önce düzenlenen cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Onur Bayrakçı, söz konusu durumla daha önce hiç karşılaşmadıklarını söyledi.

6 aydır aralıksız hıçkırıyordu! Aylarca tanı konulamadı! Hıçkıran kadın sonunda sağlığına kavuştu: "ilk kez yaptığımız bir tedavi yöntemiydi" 3

"İLK KEZ YAPTIĞIMIZ BİR TEDAVİ YÖNTEMİYDİ"

Hıçkırığa sebep olan şeyin genellikle diyafram kasının (akciğer ve kalbin hemen altında bulunan, solunum sisteminin temel kası) çalışmasını sağlayan frenik sinirle alakalı olduğunu dile getiren Bayrakçı, şunları kaydetti: "Sorunun hangi tarafta olduğunu saptadık ve sağ tarafına kapalı ameliyat yaptık. Diyafram kasının sinir uçlarını genişlettik ve aktivasyonunu kontrol altına aldık. Şu ana kadar ilk kez yaptığımız bir tedavi yöntemiydi. Hastamız tamamen fayda gördü, yemek yemesi, yatması her şeyi normalleşti. Solunum sıkıntıları vardı, onlar da düzeldi. Ona hayatı zindan eden bir durum söz konusuydu, daha önce hıçkırık şikayetiyle gelenler oldu ama ilaçla tedaviye gittik. İlk kez bu kadar süre yanıt alınamayan bir hasta ile karşılaştık. Sonuç almanın mutluluğunu yaşıyoruz."

6 aydır aralıksız hıçkırıyordu! Aylarca tanı konulamadı! Hıçkıran kadın sonunda sağlığına kavuştu: "ilk kez yaptığımız bir tedavi yöntemiydi" 4

"İLK DEFA KARŞILAŞTIĞIMIZ BİR DURUM"

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Ilgın Türkçüoğlu ise Musa'nın hastalığı sebebiyle hayatın her alanında zorluklar yaşadığını belirterek, "İlk defa karşılaştığımız bir durum bu aslında, hekimimiz de bu ameliyatı ilk kez yaptığını söyledi. Hastanemizde çok farklı vakalar görebiliyoruz." dedi.

Rokan Musa da sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

6 aydır aralıksız hıçkırıyordu! Aylarca tanı konulamadı! Hıçkıran kadın sonunda sağlığına kavuştu: "ilk kez yaptığımız bir tedavi yöntemiydi" 5

(AA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 yıl boyunca yiyip içemedi! İyileşince ilk isteği bu oldu1 yıl boyunca yiyip içemedi! İyileşince ilk isteği bu oldu
Bu sektörde trendleri sosyal medya belirliyorBu sektörde trendleri sosyal medya belirliyor

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep hıçkırık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.