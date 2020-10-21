HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 6 aydır uzayda olan NASA astronotları Dünya'ya dönüyor

6 aydır uzayda olan NASA astronotları Dünya'ya dönüyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.10.2020 14:59 | Son Güncelleme

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 9 Nisan'dan bu yana uzayda görev yapan NASA astronotu Chris Cassidy ve iki Rus kozmonotları bu akşam pandemiyle boğuşan Dünya'ya dönecek.

6 aydır uzayda olan NASA astronotları Dünya'ya dönüyor

NASA astronotu Chris Cassidy ve iki Rus kozmonot Anatoly Ivanishin ve Ivan Vagner, geçtiğimiz nisan ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı. 9 Nisan'da uzaya fırlatılan ve uzayda geçirdikleri 6 aylık zaman diliminde birçok görevi başarıyla yerine getiren astronotlar, artık pandemiyle boğuşan Dünya'ya dönme planları yapıyor.

UZAYDA MASKESİNİ TAKTI

NASA astronotu Chris Cassidy, 7 aydır koronavirüs salgınıyla boğuşan Dünya'ya dönüş için şimdiden maskesini takarak, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Chris Cassidy, "Çarşamba günü evime geldiğimde, yeni gerçekliğim için kendimi eğitiyorum." ifadelerini kullandı.

ASTRONOTLARDAN NÖBET DEĞİŞİMİ

Öte yandan, mevcut Expedition 63 görev komutanı Cassidy, dün düzenlenen komuta değişikliği töreninde uzay istasyonunun komutasını yeni gelen Rus kozmonot Sergey Ryzhikov'a devretti. Kalkış ekibi, NASA astronotu Kate Rubins ve geçen hafta ISS'e fırlatılan Rus kozmonotları Ryzhikov Sergey Kud-Sverchkov'a bugün veda edecek. NASA'ya göre, ekibin, Kazakistan'ın Jezkazgan şehrine yakın bir kasabasına Doğu Zaman Dilimi (EST) ile saat 22.55'de iniş yapması bekleniyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler! Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Türkiye cepteki yeni teknoloji için gün sayıyorTürkiye cepteki yeni teknoloji için gün sayıyor
Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyardı!Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Samsung Galaxy F41 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Samsung Galaxy F41 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TENAA'da ortaya çıktı: iPhone 12 Pro Max batarya kapasitesi ile şaşırttı!
iPhone 12 Pro Max batarya kapasitesi ile şaşırttı!
Windows 10 Ekim 2020 güncellemesi çıktı! İşte gelen yenilikler
Bilgisayar kullanıcılarını sevindiren büyük güncelleme çıktı!
Türkiye "eSIM" teknolojisi için gün sayıyor
Türkiye cepteki yeni teknoloji için gün sayıyor
Motorola 6000 mAh’lık telefon için kolları sıvadı
Motorola 6000 mAh’lık telefon için kolları sıvadı
Oppo Smart TV modellerini tanıttı
Oppo Smart TV modellerini tanıttı
LG Snapdragon 875 yonga setinden vazgeçebilir
LG Snapdragon 875 yonga setinden vazgeçebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.