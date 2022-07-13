HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 6 çocuğu bıçakla rehin alıp 16 bin TL istemişti! Antalya'daki dehşette yeni gelişme

6 çocuğu bıçakla rehin alıp 16 bin TL istemişti! Antalya'daki dehşette yeni gelişme

13.07.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da dün akşam saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Ali A. adlı kişi, annesi ve erkek kardeşi ile yaşadığı tartışma üzerine 5 yeğeni ile engelli kız kardeşini rehin alıp fidye istedi. Polis ekiplerinin çabası sonucu şahıs 1 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı. Karakola götürülürken linç edilmekten kıl payı kurtulan Ali A. hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

6 çocuğu bıçakla rehin alıp 16 bin TL istemişti! Antalya'daki dehşette yeni gelişme

Aile üyelerine kâbusu yaşatıp ortalığı birbirine katan Ali A. gözaltına alınıp karakola götürülürken aile üyelerinin linç girişiminden polis kurtarmıştı. Karakolda işlemleri tamamlanan Ali A. serbest bırakıldı. Olayın tüm ayrıntıları şöyle...

5-yegeni-ve-engelli-kiz-kardesini-rehin-aldi-_5853_dhaphoto9

TARTIŞMA NEDENİ: BOZULMASI MUHTEMEL ETLERİN PARÇALANMASI

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 576. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşleriyle yaşayan Ali A., sabah saatlerinde annesi ve erkek kardeşi ile dolapta bulunan ve bozulma riski geçiren etlerin parçalanması yüzünden tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine aile üyeleri polis karakoluna giderek kardeşlerinden şikayetçi oldu. Şikayet sonrası şahıs için evden uzaklaştırma kararı alındı.

5-yegeni-ve-engelli-kiz-kardesini-rehin-aldi-_5853_dhaphoto5

6 ÇOCUĞU REHİN ALDI, POLİSLER ALARMA GEÇTİ

Şahıs daha sonra aile yakınları karakolda iken hızla eve gelerek evde bulunan 5 yeğeni ve bir engelli kardeşini bıçakla rehin alıp babasını ve kardeşlerini aradı. Eve gelen kardeşleri ve baba içeri giremedi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

5-yegeni-ve-engelli-kiz-kardesini-rehin-aldi-_5853_dhaphoto10

16 BİN TL İSTEDİ

Yaşları 4 ile 17 arasında değişen 6 çocuğu rehin alan şahıs serbest bırakması karşılığında hesabına 16 bin TL para gönderilmesini istedi. Polis ekipleri ise sürekli şahıs ile irtibat kurarak hesabına paranın gönderileceğini belirtti. Şahıs yaklaşık 1 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı. Çevre bulunan vatandaşlar ise o anları adeta film izler gibi izledi. Karakola götürüleceği sırada aile üyelerinin saldırısına uğrayan genci yine polis ekipleri güçlükle korudu. Çocukları rehin alınan kız kardeş ise zaman zaman sinir krizi geçirdi. Şahıs daha sonra polis aracına bindirilerek karakola götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Polis karakolunda işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop'ta ekipleri alarma geçiren ihbar! Gerçek çok farklı çıktıSinop'ta ekipleri alarma geçiren ihbar! Gerçek çok farklı çıktı
Bahçeli'ye hediye gerilime davetiye çıkardı! Bir ülke daha tepki gösterdiBahçeli'ye hediye gerilime davetiye çıkardı! Bir ülke daha tepki gösterdi
Dünyanın gözü Türkiye'de! Kritik zirvenin tarihi belli olduDünyanın gözü Türkiye'de! Kritik zirvenin tarihi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!

Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!

Üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu! Evde dikkat çeken not...

Üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu! Evde dikkat çeken not...

Dünyanın gözü bugün İstanbul'da! Kritik görüşme başladı

Dünyanın gözü bugün İstanbul'da! Kritik görüşme başladı

Biden'ın oğlunun skandalları bitmek bilmiyor!

Biden'ın oğlunun skandalları bitmek bilmiyor!

Annesi çalıştı! Zehra tatilde şov yaptı

Annesi çalıştı! Zehra tatilde şov yaptı

Kocasını kadın kıyafetiyle görmüştü! Yeni gelişme...

Kocasını kadın kıyafetiyle görmüştü! Yeni gelişme...

İlginizi Çekebilir

Görünmez kazanın böylesi! Spor yapan adamın yüzüne oturdu

Görünmez kazanın böylesi! Spor yapan adamın yüzüne oturdu

Kuğuya dönen çirkin ördek yavruları anlattı!

Kuğuya dönen çirkin ördek yavruları anlattı!

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Cesedi çalılıkların arasında bulundu, katili en yakını çıktı

Cesedi çalılıkların arasında bulundu, katili en yakını çıktı

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.