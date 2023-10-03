6 Ekim resmi tatil mi 2023? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu okullar tatil mi olacak? Okul, bankalar ve hastaneler...

6 Ekim resmi tatil mi, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Aralarında veli ve öğrencilerin de bulunduğu birçok vatandaş arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu bu yıl cuma gününe denk geliyor. İşte 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu ile ilgili merak edilenler...

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil değildir. Dolayısıyla 6 Ekim'de kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde hizmet vermeyi sürdürecek.

İSTANBUL’UN KURTULUŞU ANLAM VE ÖNEMİ

6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.

