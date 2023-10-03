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  4. 6 Ekim resmi tatil mi 2023? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu okullar tatil mi olacak? Okul, bankalar ve hastaneler...

6 Ekim resmi tatil mi 2023? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu okullar tatil mi olacak? Okul, bankalar ve hastaneler...

03.10.2023 15:33 | Son Güncelleme:
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İstanbul'un Kurtuluşu'nun yıl dönümü olması nedeniyle 6 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. İtilaf Devletlerince 4 sene 10 ay 23 gün süren işgal, 6 Ekim 1923 tarihinde sona erdi. Bu sene İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yılı kutlanacak. Peki, 6 Ekim resmi tatil mi 2023? Okul, bankalar ve hastaneler kapalı mı, açık mı olacak? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu okullar tatil mi olacak? İşte detaylar...

6 Ekim resmi tatil mi 2023? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu okullar tatil mi olacak? Okul, bankalar ve hastaneler...

6 Ekim resmi tatil mi, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Aralarında veli ve öğrencilerin de bulunduğu birçok vatandaş arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu bu yıl cuma gününe denk geliyor. İşte 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu ile ilgili merak edilenler...

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil değildir. Dolayısıyla 6 Ekim'de kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde hizmet vermeyi sürdürecek.

İSTANBUL’UN KURTULUŞU ANLAM VE ÖNEMİ

6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.

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