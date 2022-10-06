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6 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 6 Ekim 2022 Perşembe Süper Loto sonuçları ne oldu?

06.10.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 6 Ekim 2022 Salı akşamı yapılan Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bugün gerçekleşti. Peki 6 Ekim Salı Süper Loto sonuçları ne oldu? İşte 6 Ekim Süper Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

6 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 6 Ekim 2022 Perşembe Süper Loto sonuçları ne oldu?

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto sonuçları açıklandı. 6 Ekim Salı akşamı Süper Loto çekilişi gerçekleşti. Çekilişin ardından kazanan numaralar belli oldu. İşte Süper Loto sonuçları...

6 EKİM PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ikinci çekilişi düzenlendi. Süper Loto çekilişi 6 Ekim akşamı saat 21:30 itibarıyla gerçekleşti.

İşte kazanan numaralar;
8-14-25-40-55-60

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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süper loto

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