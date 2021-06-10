6 gün önce kaybolan Melisa'dan haber var! Ailesine videolu mesaj gönderdi

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Melisa Nacak'ın 5 Haziran Cumartesi günü eve dönmemesi üzerine odasını kontrol eden ailesi, duvarda 'Nasıl ölmek istersin, kimseden habersiz, kimseye haber vermeden, çok aniden, uzun vedalardan hoşlanmıyorum' yazılı not buldu. Genç kıza cep telefonundan da ulaşamayan ailesi, hemen durumu polise bildirerek, kayıp başvurusunda bulundu. Melisa'nın bulunması için arama çalışması başlatılırken, genç kız cep telefonundan dün ağabeyi Berk Nacak'a, "Her yerde beni arıyorsunuz biliyorum. Ben iyiyim. Kaçırılmadım, kaçtım. Hiçbir zorbalığa uğramadım. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Beni aramaktan vazgeçin lütfen. Ben artık yeni bir yola çıktım. Geri dönmeyi de düşünmüyorum. Çünkü ben artık evlendim. İsterseniz bu da kanıtı (evlilik cüzdanını gösteriyor). Lütfen artık beni, bizi rahat bırakın. Aramayın, vazgeçin" dediği bir video gönderdi. Videoda nikah cüzdanını da gösteren Melisa Nacak'ın, Kumluca ilçesinde H.G. adlı kişiyle evlendiği belirlendi.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU Ailesi ise kızlarının kandırıldığı ve zorla evlendirildiği iddiasıyla Serik Cumhuriyet Savcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Aile genç kızın bir an önce evine dönmesini isterken, yetkililerden yardım istedi. Anne Nilgün Nacak, İstanbul'a gidip katıldığı televizyon programları aracılığıyla kızına evine dönmesi çağrısı yaparken, baba Ali İhsan Nacak'ın da ifade vermek için savcılığa gittiği öğrenildi. "KENDİ EL YAZISI İLE YAZMIŞ" Ağabey Berk Nacak, "Kız kardeşim yaklaşık 6 gündür kayıp. Bu video kardeşimin kaybolduğu 5'inci gün ortaya çıktı. Annem İstanbul'a gitmek için uçağa bindiğinde çıktı. Bu kız kayıp olarak aranırken, neden ailesine haber verilmiyor? Benim kız kardeşim bir cahillik yapmış olabilir ama ben kız kardeşimi her şeyiyle kabul ediyorum. Yeter ki gelsin, bana dönsün. Bu yazıyı kendi el yazısı ile yazmış, neden yazdığını bilmiyorum? Bir posterin üzerine yazmış. O filmi izledim orada öyle bir şey geçmiyor. Yazıda, 'Nasıl ölmek istersin, kimseden habersiz, kimseye haber vermeden, çok aniden, uzun vedalardan hoşlanmıyorum' yazıyor. Bu yazıyı ne zaman yazdığını bilmiyorum" dedi.