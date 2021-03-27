6 gün sonra eve döndü! Doğum gününü kutlamaya gitti bebeğini evde ölüme terk etti

İngiltere'de yaşanan olay tüm dünyanın tepkisini çekti. Aralık 2019'da 19 yaşındaki Verphy Kudi’nin 20 aylık kızı Asiah Kudi'yi evde yalnız bırakıp doğum gününü kutlamaya gitmiş ve 6 gün sonra eve dönmüştü.

6 GÜN SONRA EVE GELDİ

Eğlence sonrası nihayet eve gelen ve bebeğin hareketsiz yattığını gören Verphy, bebeği hastaneye götürse de her şey için çok geçti. Bebeğin açlık ve dehidrasyondan öldüğü açıklandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Otopsi ve adli tıp testleri Asiah'ın ölümünün ihmal sonucu öldüğünü ortaya çıkarırken Verphy de suçunu itiraf etti. Verphy şu an tutuklu bulunan ancak Mayıs ayında görülecek mahkemede ne kadar ceza alacağı belli olacak.



