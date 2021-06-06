6 Haziran günlük burç yorumları | Günün ikinci yarısı, ikili ilişkiler için ideal!

YENGEÇ BURCU YORUMU Bugün sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla iş birliği ve ortaklık içinde olabilir, farklı konularda yardımlaşabilirsiniz. Fikir almaktan, destekleri kabul etmekten çekinmeyin.

BOĞA BURCU YORUMU Bugün sınavlar, eğitimler ve seyahatler gündeminizde olabilir. Günün ilk yarısında şans sizden yana olabilir. Kibir ve egodan kaçınmanız gereken bir gün.

KOÇ BURCU YORUMU Bugün eviniz için alışveriş yapabilir, aile üyelerinizle finansal destekler ve ortak planlar içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde duygularınız ve istekleriniz konusunda netleşebilirsiniz.

6 Haziran günü Ay, Koç burcundan ayrılarak saat 08:46’da Boğa burcuna geçiyor. Sabah saatlerinde zorlayıcı enerjiler hakim, bu sebeple tartışmalar yaşanabilir. Ay’ın Boğa burcuna geçmesinden sonra, günün ikinci yarısında daha stabil olma isteğinde bulunabiliriz. İkili ilişkiler adına, günün ikinci yarısında güzel enerjiler bulunuyor.

AKREP BURCU YORUMU Bugün sevdiklerinizden ve yakınlarınızdan destek görebilirsiniz. İlişkilerin geleceğine dair konuşmalar, planlamalar yapılabilir. Evliliğe dair organizasyonlar ve merasimlerle ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU Bugün kariyerinize ve geleceğinize dair düşünceler içerisinde olabilirsiniz. İş hayatınızdaki belirsizlik ve karmaşadan uzaklaşmak isteyebilir, finansal anlamda iyileşmek adına planlamalar yapabilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün seyahat organizasyonları yapılabilir. Kısa süreli yolculuklar yapabilirsiniz. Yalnız olanlar bir flört veya ilişki başlangıcında olabilir. Duygularını dile getirebilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün daha kontrolcü, ısrarcı olabilir ve kendi bildiğiniz gibi ilerlemek isteyebilirsiniz. Ev halkıyla iletişiminizde uzlaşmacı olmakta fayda var. Evinizin düzen ve tertibiyle ilgilenebilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün güne keyifli başlayabilir, konforunuzu koruma ve rahatlama isteğinde olabilirsiniz. Tembellikler, dinlenme isteği, seyahat ve tatil araştırmaları gündeminizde olabilir. Eğitim ve sınavlarla ilgili konularda kendinize güvenerek pozitif düşünün.



