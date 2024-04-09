HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 6 il ve 10 ilçe için daha karar verildi! YSK, seçim sonrası itirazları değerlendirdi

6 il ve 10 ilçe için daha karar verildi! YSK, seçim sonrası itirazları değerlendirdi

09.04.2024 16:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin itirazları değerlendirmeye bugün de devam etti. Son olarak 6 il ve 10 ilçe için yapılan itirazlar karara bağlandı.

6 il ve 10 ilçe için daha karar verildi! YSK, seçim sonrası itirazları değerlendirdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tarafından Ardahan, Kırklareli, Amasya, Şırnak, Bingöl ve Van illerinin yanı sıra Kütahya Emet, Yozgat Yerköy, Ankara Kızılcahamam, Şanlıurfa Siverek, Gaziantep Oğuzeli, Bitlis Güroymak, Bolu Gerede, Erzurum İspir, Adana Kozan ve Adana Sarıçam ilçeleri için yapılan itirazları karara bağladı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasi partiler Yüksek Seçim Kurulu’na itirazlarını YSK’ye yapmaya devam ediyor. Kurul, siyasi partilerin yapmış olduğu seçim itirazlarını değerlendirmek üzere bugün saat 14.00’da toplandı. Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonucunda siyasi 6 il 10 ilçe seçimleri için yapılan itirazlar karara bağlandı.

  • Kurul tarafından alınan karara göre AK Parti’nin Kütahya Emet ve Ardahan Merkez ilçesinde oyların yeniden sayımı talebini reddetti.
  • Kurul, CHP’nin Kırklareli ili ve Adana Sarıçam, Ankara Kızılcahamam ve Yozgat Yerköy ilçeleri için oyların yeniden sayım talebini reddetti.
  • MHP’nin Amasya’da seçimlerin yenilenmesi talebini değerlendiren Kurul, talebin reddine karar verdi.
  • Yeniden Refah Partisi’nin Şanlıurfa Siverek seçimlerin iptali ve Gaziantep Oğuzeli ilçesi içinse oyların yeniden sayılması talepleri reddedildi.
  • DEM Parti’nin itirazlarını çerçevesinde ise Kurul, Şırnak ve Bitlis Güroymak ilçesinde seçimlerin iptali ve yeniden seçime gidilmesi, Bingöl’de ise oyların yeniden sayılması taleplerini reddine karar verdi.
  • Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Bolu Gerede ve Erzurum İspir’de oyların yeniden sayımı, Adana Kozan’da ise seçilen adayın mazbatasının iptali taleplerini reddetti.
  • Ayrıca Vatan Partisi’nin Van Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde ’mazbatanın DEM Parti adayına verilmesi kararının kaldırılması’ talebi de reddedildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP lideri Özel'den bayram mesajı: Gazze vurgusu dikkat çektiCHP lideri Özel'den bayram mesajı: Gazze vurgusu dikkat çekti
Erdoğan'dan telefon diplomasisiErdoğan'dan telefon diplomasisi
Amoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyorAmoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor
Anahtar Kelimeler:
seçim YSK
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe, PFDK'ya o maddeden sevk edildi! "3 puan silme cezası"

Fenerbahçe, PFDK'ya o maddeden sevk edildi! "3 puan silme cezası"

Türkiye’nin ‘ihracat’ kararı sonrası İsrail’den ilk yanıt!

Türkiye’nin ‘ihracat’ kararı sonrası İsrail’den ilk yanıt!

Mert Armağan'dan 'İsrail' kararı sonrası olay sözler!

Mert Armağan'dan 'İsrail' kararı sonrası olay sözler!

Metroda iğrenç olay! 'Hastayım' diyerek özür diledi

Metroda iğrenç olay! 'Hastayım' diyerek özür diledi

Mağarada depreme yakalandılar! İzlerken bile anksiyetiniz tutacak...

Mağarada depreme yakalandılar! İzlerken bile anksiyetiniz tutacak...

Güneş tutuldu, sırada deprem mi var?

Güneş tutuldu, sırada deprem mi var?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Amoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor

Amoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.