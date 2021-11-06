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  4. 6 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 6 Kasım 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

6 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 6 Kasım 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

06.11.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 6 Kasım 2021 Cumartesi günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın üçüncü çekilişi bugün yapılacak. Peki 6 Kasım Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 6 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

6 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 6 Kasım 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 6 Kasım 2021 Cumartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın üçüncü çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 6 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

6 KASIM CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 6 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmış ve şanslı rakamlar 16 ,24, 40, 57, 68 ,78, 37, 1 olmuştu.

Haftanın son çekilişi bugün saat 21:45'de yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

6 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.


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