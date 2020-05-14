6 kedi hiç semptom göstermeden birbirine virüs bulaştırdı

Çalışmaya liderlik eden bilim insanları, kedilerin tekrar insanlara virüsü bulaştırıp bulaştırmadığını görmek için daha fazla araştırma yapmaları gerektiğini belirtti.

Araştırma ekibinin lideri virüs uzmanı Peter Halfmann temel hijyen kurallarına uyulmasının yanı sıra evcil hayvanların öpülmemesini ve yüzeylerin temiz tutulmasını tavsiye etti.

T24'ün New England Journal of Medicine'de deneyle ilgili yayınlanan makaleden aktardığına göre araştırmacılar Covid-19 hastası olan insanlardan yeni tip Koronavirüs örneği alıp, üç kediyi enfekte etti. Daha sonra enfekte edilen üç kedi, enfekte olmayan üç kediyle aynı evlere konuldu.

Halfmann, altı kedinin de hiç semptorm göstermediğini belirterek, "Hiç biri hapşırmadı, öksürmedi, hiç ateşleri çıkmadı. Bir evcil hayvan sahibi onlara baksa bir şeyi olduğunu anlamazdı bile" dedi.

Reuters'ın aktardığına göre sağlık uzmanları bu ihtimalin düşük olduğunu vurguladı. ABD Veterinerler Birliği'nden araştırma ile ilgili yapılan açıklamada, "Bir hayvanın laboratuvarda bilinçli olarak enfekte edilmesi, doğada da o kadar rahat hastalığı kapabileceği anlamına gelmiyor" denildi.

Geçen ay ABD'nin New York eyaletinde 2 evcil kedide virüs görülmüştü. New York Şehri'nde bulunan bazı kaplan ve aslanların da Covid-19 hastası olduğu görülmüştü.

