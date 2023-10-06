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  4. 6 kişinin öldüğü kazada yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı!

6 kişinin öldüğü kazada yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı!

06.10.2023 20:29 | Son Güncelleme:
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde 6 gün önce yolcu otobüsünün devrilmesiyle 4'ü üniversite öğrencisi 6 kişinin hayatını kaybettiği; 35 kişiyle birlikte kendisinin de yaralandığı kazada sürücü Kemal Öz tutuklandı.

6 kişinin öldüğü kazada yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı!

Merzifon’un Çayırözü köyü mevkiinde 30 Eylül'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı. Kazada yaralanan otobüs şoförü Kemal Öz, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Öz, çıkarıldığı mahkemede ‘Birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet vermek’ suçundan tutuklandı.

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İzmir'den Tokat'a doğru giden Erova Turizm firmasına ait yolcu otobüsünün devrildiği feci kazada Amasya Üniversitesi öğrencileri Melisa Kor, Edanur Çelik, Semanur Tahtakılıç ve Hilal Çelebi ile Durmuş Uysal ve Urguç Karadayı hayatını kaybetmişti.

(DHA)

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Şoför Amasya kaza otobüs

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