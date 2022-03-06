6 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

Süper Loto her hafta salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Çekilişte çıkacak uğurlu rakamlar, binlerce kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlamasından itibaren birkaç dakika içinde belli oluyor. İşte 6 Mart Süper Loto sonuç sorgulama linki...

6 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

6 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Süper Loto çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' linkinden ulaşabilirsiniz. Süper Loto çekilişi 21.30'da başlayacak. Çekiliş sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

SÜPER LOTO KURALLARI NELERDİR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

