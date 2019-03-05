6 Mart Uranüs tekrardan Boğa burcunda!

Uranüs geçtiğimiz sene 15 Mayıs tarihinde Boğa burcuna geçmişti. Mayıs ayında bu konu oldukça gündemdeydi. 7 Ağustos’ta retro hareketine başlayınca Koç burcuna geri dönmüştü. 6 Ocak’ta düz harekete dönen Uranüs, 6 Mart Çarşamba günü tekrardan Boğa burcuna giriş yapıyor. Uranüs büyük değişimlerin ve dönüşümlerin gezegenidir. Yenilikçidir her zaman geleceğe odaklanır geçmişe bakmaz. Devrimlerin, büyük başkaldırıların temsilcisidir. Özgürlük teması denildiğinde akla ilk Uranüs gelir. Birey odaklı değil toplum odaklıdır. Teknoloji, hava araçları, uzay bu gezegenin konuları arasındadır. Gelenekselci değil, marjinaldir. Her zaman beklenmeyeni yapar. Bilimsel konular, yeni keşifler yine bu gezegenin konusudur. Uranüs, 26 Nisan 2026’ya kadar 7 sene boyunca Boğa burcunda hareket edecek. 7 Temmuz 2025’te İkizler’e geçse de retro hareketiyle Boğa’ya geri dönecek. Bu sebeple Boğa burcunu tamamen terk etmesi 26 Nisan 2026’yı bulacak. Boğa burcunun temsil ettiği konularda değişimler yaşamamız muhtemeldir. Önümüzdeki 7 sene boyunca finansal konularda değişimler yaşayabiliriz. Yeni sanal para birimleri meydana çıkabilir. İflas etmez dediğimiz şirketler piyasadan silinirken, hiç beklemediğimiz sektörlerden milyonerler çıkabilir. Dijital dünyaya yatırımlar çoğalabilir. Önümüzdeki 7 sene içerisinde en çok para kazanan sektör dijitale yatırım yapanlar olacaktır. Uzay araştırmaları, havacılık, teknoloji sektörleri de popüler hale gelecektir. Tarım faaliyetleri köklü değişim yaşayabilir. Şu an kullanılan tarım teknikleri son bulabilir. Daha teknolojik ve bilimsel yöntemler tercih edilebilir. Boğa burcunun toprak grubuna ait olması ve Uranüs’ün burada kendini rahat hissetmemesi, beklenmedik olaylardan birinin de doğal afetler olabileceğini gösteriyor. Yukarıdan sayılanlar Uranüs-Boğa etkisinin genel hatlarıydı. Bahsedilen olaylar ülkemiz değil tüm dünyada olabilecek muhtemel gelişmelerdir.

Bu sene 12 Ağustos 2019- 11 Ocak 2020 arası Uranüs retro harekette olacak. Aşağıda her burcu 7 sene boyunca hangi konularda yenilikler ve değişimler bekliyor okuyabilirsiniz. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayın. KOÇ Maddi anlamda değişim dönüşüm yaşayacağınız 7 yıllık bir süreç sizleri bekliyor. Sürpriz gelir kaynakları karşınıza çıkabilir. 7 sene sonunda beklediğinizden daha fazla maddi güce sahip olabilirsiniz. Hiç aklınızda yokken yeni bir gayrimenkul yatırımı yapabilirsiniz. Eğer ki sağlam riskler alırsanız umduğunuzdan daha zengin olabilirsiniz. BOĞA Sizin burcunuzda 7 sene boyunca hareketini devam ettirecek Uranüs, hayatınızın her alanında sizi değiştirmeye geliyor. Yavaş yavaş olacak ama bu değişim hayatınıza yeni bir enerji getirecek. Sizler için tabuları yıkma vakti olacak. Şu ana kadar sürdürdüğünüz yaşantınız önümüzdeki 7 sene içinde kökten değişecektir. Değişim ilk başta zor gözükebilir ama azimli kişiliğinizle her zorluğu atlatıp daha güzel günlere ilerleyeceksiniz. İKİZLER

Uranüs 7 sene boyunca hareketini Boğa burcunda devam ettirirken sizler hayatınızda özellikle psikolojik anlamda değişim dönüşümler yaşayacaksınız. Geçmişe takılmanın bir faydası olmadığını anlayacaksınız. Kişisel gelişim çalışmalarına önem verebilirsiniz. Bu konularda uzman olup insanlara bilginizle destek olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili de dönem dönem dikkatli olmanız gerekebilir. YENGEÇ 7 sene boyunca köklü değişimler yaşayacaksınız. Bulunduğunuz ortamı değiştirebilirsiniz. Yeni dostlar, yeni iş ortamı, yeni eğitim alanı gibi hayatınıza direkt etki edecek değişimler yaşayabilirsiniz. Dostlarınızın birkaçını hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bazılarınız elde ettiği başarılarla üne kavuşabilir. İnsanlar bulunduğunuz toplulukta sizden bahsedebilir. Kendiniz sosyal yardım kuruluşlarına adayabilirsiniz. ASLAN 7 sene boyunca kariyer hayatınızda büyük değişimler yaşayacaksınız. Hemen değil yavaş yavaş gelişecek olaylarla birlikte 7 sene sonunda dönüp bakınca nereden nereye geldiğinizi göreceksiniz. Çalışmıyorsanız da artık gelecekle ilgili planlarınızı eyleme dökeceksiniz. Belki hobinizi işe dökmek istiyorsunuz belki de çalışmaya başlamak istiyorsunuz. Konu ne olursa olsun geleceğinizde ne yapmak istediğinize dair harekete geçiyorsunuz.

BAŞAK 7 sene boyunca radikal değişimler yaşayacaksınız. Bu değişim ne olursa olsun arkanıza dönüp baktığınızda iyi ki yapmışım diyeceksiniz. Hayatınızın en mutlu dönemleri sizi bekliyor. Akademik hayatınızda ani bir değişiklik yapabilirsiniz. Yurt dışına taşınmayı veya orada çalışmayı düşünebilirsiniz. Astroloji, felsefe gibi konulara ilginiz varsa bu konularda eğitim alabilirsiniz. Hatta profesyonelliğe de dökebilirsiniz. TERAZİ 7 sene boyunca sizlerin maddi anlamda değişim dönüşüm yaşayacağınız seneler önünüzde olacak. Büyük yatırımlar yaparak hiç hayal etmediğiniz gayrimenkullere sahip olabilirsiniz. Bu durum yavaş yavaş olacak. Eğer tedbirli yatırımlar yaparsanız borçlarınızdan tamamen kurtulacağınız bir dönemde olacaksınız. 7 sene sonra dönüp baktığınızda bunları ben mi yapmışım diyeceksiniz. Ailenizden bir miras da kalabilir. Kronik rahatsızlıkları olanlar beklemediği bir zamanda ameliyat kararıyla karşılaşabilirler. AKREP 7 sene boyunca ilişki ve evlilik hayatınızda büyük değişimler yaşayacaksınız. Artık evlenmem diyenler aniden kendini evlilik hazırlıkları içinde bulabilir. Eşinden ayrılmak isteyen ama buna cesareti olmayan kim varsa da bu 7 sene içinde tamamen yeni bir hayata başlıyor olacak. Ortak iş açmış olanlar ise 7 sene içinde hem sektöründe hem de gelirinde değişiklikler yaşayabilir.