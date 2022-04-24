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6 muhalefet lideri 3. kez buluşuyor! Kriz sonrası ilk kez... Kritik toplantı öncesi dikkat çeken detay

24.04.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 muhalefet lideri bugün üçüncü kez toplanıyor. DEVA ve Gelecek Partisi liderlerine yönelik olduğu iddia edilen paylaşımlarının kriz yarattığı DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde yapılacak toplantı öncesi, alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.

6 muhalefet lideri 3. kez buluşuyor! Kriz sonrası ilk kez... Kritik toplantı öncesi dikkat çeken detay

6'lı muhalefet masası bugün yeniden bir araya geliyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle yola çıkan CHP, İYİ Parti, SP, DP, DEVA ve Gelecek Partisi liderleri bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde buluşacak. Toplantı öncesinde DP’nin Balgat’ta bulunan genel merkezindeki hareketlilik ise dikkat çekti.

LİDERLERDEN TALİMAT

Yeni Şafak'ta yer alan hbaere göre; Hazırlıklarda titiz güvenlik önlemleri ön plana çıktı. Liderlerin kritik toplantıda dışarıya herhangi bir bilginin sızmaması için talimat verdiği iddia edildi.

GENEL MERKEZ KAPANDI

Önlemler çerçevesinde DP yönetimi cuma gününden pazar gününe kadar genel merkezi parti yöneticileri, çalışanları ve güvenlik personeli hariç girişe kapattı. Bunların dışında genel merkeze 6 liderin kurmayları hariç, kimsenin girişine izin verilmeyecek.

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BÖCEK, JAMMER, ÖZEL GÜVENLİK

Alınan tedbirlerde bununla da yetinilmedi. Özel bir şirket tarafından dinleme cihazlarına karşı böcek taraması yapıldığı bildirildi. Kamuoyunda sinyal kesici olarak bilinen jammer kullanımına ise basının yayın yapacağı dikkate alınarak kullanılıp kullanılmamasına toplantı saatinde karar verileceği ileri sürüldü. Parti genel başkanların korumalarının aldığı güvenlik önlemlerinin yanı sıra DP yönetiminin özel bir güvenlik firmasından da hizmet alacağı belirtiliyor.

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TOPLANTI SAHURA KADAR SÜREBİLİR

Güvenlik tedbirlerinin dışında toplantı düzeninin ilk buluşmalardaki gibi olması bekleniyor. 6 liderin yine yuvarlak masa etrafında bir araya gelmesi, toplantı sonrasında ise yazılı açıklama yapılması planlanıyor. Liderlerin iftarı birlikte yapacakları, sonrasında da müzakerelerin başlayacağı belirtiliyor. Toplantının sarkması ihtimaline karşı sahur hazırlıklarının da yapıldığı ifade ediliyor.

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DP Demokrat Parti

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