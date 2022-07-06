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  4. 6 Temmuz elektrik kesintisi sorgulama! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik? 6 Temmuz 2022 Çarşamba

6 Temmuz elektrik kesintisi sorgulama! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik? 6 Temmuz 2022 Çarşamba

06.07.2022 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları İstanbullular tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş, AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşılan İstanbul elektrik kesintisi listesi ile ilgili ayrıntıları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik? İşte 6 Temmuz elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

6 Temmuz elektrik kesintisi sorgulama! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik? 6 Temmuz 2022 Çarşamba

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar 6 Temmuz Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü günü internette 'Elektrik kesintisi sorgulama ekranı' ile ilgili araştırma yapıyor. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? 6 Temmuz İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik? İşte 6 Temmuz elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

6 TEMMUZ ÇARŞAMBA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

6 Temmuz Çarşamba günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

6 TEMMUZ AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

6 TEMMUZ BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul bedaş arıza
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