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6 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 08:51 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli'de 1 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlıktan iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Diyabakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3, Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 22 Haziran'da başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu kapsamında 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
iç güvenlik operasyon İçişleri Bakanlığı

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