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  4. 6 yaşındaki çocuğun oyun oynarken feci sonu! Beton direklerin arasında sıkıştı

6 yaşındaki çocuğun oyun oynarken feci sonu! Beton direklerin arasında sıkıştı

20.12.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Evinin karşındaki arazide üst üste bırakılan beton elektrik direklerin üzerine çıkıp oynayan Suriye uyruklu 6 yaşındaki Yusuf Khalaf, kayan direklerin arasında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti.

6 yaşındaki çocuğun oyun oynarken feci sonu! Beton direklerin arasında sıkıştı

Olay, saat 16.15 sıralarında Mahmut Paşa Mahallesi Ova Sokak’ta meydana geldi. Yusuf Khalaf, evinin karşısındaki boş araziye üst üste bırakılan beton elektrik direklerinin üzerine çıkıp oynamaya başladı. Yusuf, bu sırada kayan beton direklerin arasında sıkıştı. Durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çocuğu beton direklerin arasından çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yusuf Khalaf'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Talihsiz çocuğun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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