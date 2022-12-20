6 yaşındaki çocuğun oyun oynarken feci sonu! Beton direklerin arasında sıkıştı

Olay, saat 16.15 sıralarında Mahmut Paşa Mahallesi Ova Sokak’ta meydana geldi. Yusuf Khalaf, evinin karşısındaki boş araziye üst üste bırakılan beton elektrik direklerinin üzerine çıkıp oynamaya başladı. Yusuf, bu sırada kayan beton direklerin arasında sıkıştı. Durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çocuğu beton direklerin arasından çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yusuf Khalaf'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Talihsiz çocuğun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

