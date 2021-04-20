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6 yaşındaki İpek'ten kahreden haber geldi!

20.04.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde oyun oynarken Murat Nehri'ne düşen 6 yaşındaki İpek Yıldız'dan kötü haber geldi. Kaybolan İpek'in 19,5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

6 yaşındaki İpek'ten kahreden haber geldi!

Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde oturan Birsen ve Murat Yıldız çiftinin 6 çocuğundan İpek, dün saat 14.00 sıralarında köyün yakınından geçen Murat Nehri kenarında oynarken suya düştü. İpek'in yanındaki çocuklar, aileye haber verdi. İpek ailesi ile köylüler, kendi çabalarıyla İpek'i bulamayınca jandarmadan yardım istendi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarına Diyadin Kaymakamı Alper Balcı da katıldı. Ancak tüm çabalara karşın İpek Yıldız'a ulaşılamadı.

CANSIZ BEDENİNİ SUDAN ÇIKARDILAR

Dün gece sonlandırılan arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Nehir boyunca yapılan çalışmalarla saat 09.30 sıralarında Yıldız’ın cansız bedenine ulaşıldı. Yıldız'ın nehre düştüğü noktaya 15 kilometre mesafede kaplıcalar bölgesinde, sudan çıkarılan cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ağrı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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DHA

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