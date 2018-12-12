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6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 12:59 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, yağma suçundan yargılandığı davada 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet K., yakalandı.

6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, yağma suçundan yargılandığı davada 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet K., yakalandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'yağma' suçundan yargılandığı davada 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ahmet K.'nın ilçeye geldiği bilgisine ulaştı. 'Dolandırıcılık' suçundan da 10 bin lira idari para cezasına çarptırıldığı belirlenen Ahmet K., polis tarafından Kemal Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ahmet K., cezaevine teslim edildi.

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