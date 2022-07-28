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  4. 6 yıl sonra ortaya çıktı! Katilden savunma: O gün alkol aldık, ölümüne kendisi sebep oldu

6 yıl sonra ortaya çıktı! Katilden savunma: O gün alkol aldık, ölümüne kendisi sebep oldu

28.07.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 2016 yılında ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hüseyin Telli'nin öldürüldüğü 6 yıl sonra ortaya çıkmış Telli'yi öldürenin Ahmet G. olduğu ortaya çıkmıştı. Sanığın yargılanmasına başlanırken söz verilen Ahmet G., ''Birlikte alkol aldık. Bana saygısızca davrandı. Bıçakla saldırdı. Boğuşma sırasında bıçağın üzerine düştü. Ölümüne kendisi sebep oldu'' dedi. Sanık, cesedi araca bindirerek molozların olduğu yere gömdüğünü söyledi ancak ceset hala bulunamadı.

6 yıl sonra ortaya çıktı! Katilden savunma: O gün alkol aldık, ölümüne kendisi sebep oldu

Antalya'da alacak verecek iddiasıyla eski çalışanını bıçaklayarak öldürdükten sonra gömen ve 6 yıl sonra ortaya çıkan cinayetin sanığı yargılanmaya başlandı. 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet G, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, öldürülen Hüseyin Telli'nin yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Ahmet G, savunmasında, fırıncı olduğunu Hüseyin Telli'nin de daha önce kendisinin yanında çalıştığını söyledi. Sorun çıkardığı iddiasıyla Telli'yi işten çıkardığını öne süren Ahmet G, "Hüseyin alkol alıyordu, hal hareketini de beğenmiyordum. Ama yine görüşmeye devam ettik. İş yeri açacağını söyleyerek benden 3 bin lira istedi ama bu paranın ne kadarını verdi, ne kadarını vermedi hatırlamıyorum." dedi.

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''BİRLİKTE ALKOL ALDIK''

Olay günü beraber alkol aldıklarını ve maktulün kendisine saygısızca davrandığını öne süren sanık Ahmet G, Telli'nin kendisine bıçakla saldırdığını boğuşma sırasında ise Telli'nin bıçağın üzerine düşerek hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

''ÖLÜMÜNE KENDİSİ SEBEP OLDU''

Telli'nin cesedini araca bindirerek moloz ve sera atıklarının atıldığı bir alana götürerek gömdüğünü anlatan sanık, "Cesedi yok etmek gibi bir niyetim yoktu. Ben kendisini kasten öldürmedim, kendisi ölümüne sebep oldu." ifadesini kullandı.

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''KARDEŞİMİN CENAZESİ HALA ORTADA YOK, NE YAPTIYSA BİZE SÖYLESİN''

Müşteki İbrahim Halil Telli, kardeşini 6 yıldır kayıp olarak aradıklarını kaydetti. Sanığın sürekli kardeşinin iyi olduğunu ve geleceğini söyleyerek kendilerini oyaladığını anlatan Telli, "Araştırdığımda kardeşimin en son kendisiyle görüştüğünü öğrendim. Bunu sanığa söylediğimde ise hep inkar etti. Kardeşimin cenazesi ortada yok, ne yaptıysa bize söylesin. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

Müşteki Ayşe Telli ise çocuklarını babasız büyüttüğünü, anne olarak yüreğini yandığını ve oğlunun cenazesini istediğini bildirdi.

Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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*Fotoğraftaki kişi Hüseyin Telli

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 25 Temmuz 2016'da sanık Ahmet G, Hüseyin Telli'yi bıçaklayarak öldürmüş, cesedini ise Kepez ilçesi Hurdacılar Çarşısı ve Düden Şelalesi arasındaki moloz yığınlarının arasına gömmüştü. 6 yıl sonra ortaya çıkan cinayette sanık suçunu kabul etmiş, ceset ise atıldığı iddia edilen yerde yapılan aramalara rağmen bulunamamıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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