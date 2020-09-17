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  4. 60 kişilik düğün 7 ölüm, 170 vakaya neden oldu

60 kişilik düğün 7 ölüm, 170 vakaya neden oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 17.09.2020 13:47 | Son Güncelleme

ABD'de geçen ay 60 kişinin katılımıyla yapılan düğün koronavirüse davetiye çıkardı. Şimdiye kadar 7 ölüm ve en az 170 Covid-19 vakasının kaynağı aynı düğüne dayanıyor.

60 kişilik düğün 7 ölüm, 170 vakaya neden oldu

Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs salgını temasla yayılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletinde yapılan bir düğün yeni bir koronavirüs salgını kümesi yarattı.

Ağustos başında 60 kişinin katıldığı kapalı alanda düzenlenen düğün eyaletteki birçok Covid-19 vakasına neden oldu.

Yetkililer şimdiye kadar en az 170 vakanın düğünle ilişkilendirildiği bilgisini paylaştı. Covid-19'a yakalananlardan yedisi ise hayatını kaybetti.

Düğünde sosyal mesafeye dikkat edilmediği ve konukların maske takmadığı belirtildi.

Koronavirüs salgınında en çok vaka ve ölüm ABD'de bulunuyor. Ülkede 6.8 milyon Covid-19 vakası tespit edilirken 201 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Dünya genelinde ise vaka sayısı 17 Eylül itibariyle 30 milyonu aştı. Can kaybı ise 945 bin oldu.

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