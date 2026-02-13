60 saniyede deliksiz uyutan yöntem! Meğer çözüm burnumuzdaymış

Amerikalı doktor Andrew Weil tarafından popüler hale getirilen 4-7-8 nefes tekniği sayesinde insanların sadece dakikalar içinde gevşeyerek uykuya dalabildiği belirtiliyor. Bu teknik basit bir ritim üzerine kurulu. 4-7-8 yöntemi , nefesi yavaşlatmayı, kas gerginliğini azaltmayı ve sinir sistemini sakinleştirmeyi amaçlıyor.

Uygulamanın uyku öncesinde uygulanması durumunda beyin ve kasların gevşeyerek daha hızlı uykuya geçilmesinde etkili olduğu savunuluyor.

UYGULAMA ADIMLARI

Tamamen nefesinizi boşaltın.

4 saniye boyunca burundan derin bir nefes alın.

7 saniye boyunca nefesinizi tutun.

8 saniye boyunca ağzınızdan yavaşça verin.

Bu döngüyü toplamda dört kez tekrarlayın.

Nefes verme süresinin nefes alma süresinden iki kat daha uzun olması, vücudun gevşemesini ve kalp ritminin yavaşlamasını sağlıyor.

Tekniğin kökeni, Hint yoga geleneğinde nefes kontrolü pratiği olarak bilinen Pranayamaya dayanıyor. Bu yaklaşım sinir sistemini uyku moduna geçiren doğal bir sakinleştirici etkisiyle biliniyor. Tekniği deneyenler, uygulamayı birkaç hafta düzenli olarak iki kez günde yaptıktan sonra çok daha hızlı uykuya dalabildiklerini belirtiyor.

BİLİM NE DİYOR?

Nefes egzersizleri üzerine yapılan çalışmalar, 4-7-8 gibi kontrollü ritimli nefeslerin parasempatik sinir sistemini etkinleştirdiğini ve stres tepkilerini azalttığını gösteriyor. Nefes verme sürelerinin daha uzun tutulması, kalp hızını düşürerek vücudun “dinlenme ve sindirim” moduna geçmesine katkı sağlıyor.