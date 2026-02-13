KADIN

Dilediğini yedi 45 kilo verdi: Sadece bu 3 kuralı uyguladım

Son yıllarda pek çok kişi kilo verirken artık katı diyetlerin çare olmadığının farkına vararak daha sürdürülebilir alışkanlıkları tercih etmeye çalışıyor. 28 yaşındaki Benji Xavier de yıllarca kilo verme deneyiminin ardından ilk kez başarıya ulaştı ve 45 kiloyu sadece bu 3 kuralı uygulayarak verdi. İşte Benji'ye 1 yılda 45 kilo verdiren beslenme sırları...

Gökçen Kökden

Katı diyetlerle defalarca denese de sonuç alamayan Benji Xavier, kilo verme sürecinde bu kez yasak listeler yerine sürdürülebilir alışkanlıklara odaklaklanarak bir yılda 45 kilo verdi. "Kendimi kısıtlamadım" diyen Benji'nin beslenme şeklinin detayları ise şöyle...

Dilediğini yedi 45 kilo verdi: Sadece bu 3 kuralı uyguladım 1

Xavier, lise yıllarında son derece katı diyetleri denediğini ancak bu yöntemlerin hem sürdürülemez olduğunu hem de yemekle ilişkisini zamanla olumsuz etkilediğini söyledi.

Genç adam, bu kez tamamen yasaklamak yerine sevdiği yemekleri daha dengeli içeriklerle evde hazırlamayı tercih ettiğini yüksek kalorili yiyecekleri ise porsiyon kontrolüyle tükettiğini anlattı. Sürece bir de spor desteği ekleyen Xavier fit bir insan olmaya artık tamamen kararlıydı.

Dilediğini yedi 45 kilo verdi: Sadece bu 3 kuralı uyguladım 2

Yasaklar arttıkça aklına sürekli yiyemeyeceği besinlerin geldini söyleyen Xavier, "Artık bıkmıştım. Bu diyetleri sürdürmek istemedim, kendime eziyet etmeyi bıraktım. Sadece daha sağlıklı beslenmeye odaklandım ve gerçekten işe yaradı" dedi.

KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRAN KURAL

1. Önceden hazırla kuralı: Haftalık plan, kolay erişim

Dilediğini yedi 45 kilo verdi: Sadece bu 3 kuralı uyguladım 3

Xavier’in ilk kuralı, öğünleri önceden hazırlamak oldu. Kilo verme sürecinde sağlıklı yemeğe kolay ulaşmanın kritik olduğunu söyleyen Xavier, geçmişte hızlı bir öğüne ihtiyaç duyduğunda çoğunlukla fast fooda yöneldiğini bunun da yüksek kalori ve yağ içeriği nedeniyle süreci olumsuz etkileyebildiğini belirtti.

Bu nedenle haftalık rutine geçti:

Cumartesi alışveriş,

Pazar gelecek hafta için sağlıklı yemek hazırlığı,

Sabahları ise hafta boyunca tüketeceği öğünleri hazır etme.

2. Öğünleri yüksek hacimli tercih et

Dilediğini yedi 45 kilo verdi: Sadece bu 3 kuralı uyguladım 4

İkinci kural, düşük kalorili ama hacimli (doyuran) yiyeceklere yönelmek. Xavier, kilo vermek için kalori açığı gerektiğini ancak bunun küçük porsiyonlar demek olmadığını vurguladı. Yemek yapmayı ve yemeyi sevdiğini söyleyen Xavier, düşük kalorili seçenekleri daha büyük miktarlarda tüketmenin kendisi için işe yaradığını, bu yaklaşımın “hacimli yeme” olarak adlandırıldığını aktardı. Dondurmayı çok sevdiğini ve eskiden tek seferde yarım kilo yiyebildiğini söyleyen Xavier, süreçte daha düşük kalorili versiyonlara geçtiğini de ekledi.

3. Kalorili içecekleri içme

Dilediğini yedi 45 kilo verdi: Sadece bu 3 kuralı uyguladım 5

Üçüncü kural ise “kalorileri içeceklerden almamak”. Xavier, şekerli içeceklerin genellikle yüksek kalorili ve besin değeri düşük olduğunu ifade ederek örnek verdi: Bir kutu kola 240 kalori.

Bu içecekleri tamamen hayatından çıkarmadığını ancak çoğu zaman kalori hakkını içecekten değil, yiyecekten yana kullandığını belirten Xavier, bunun kilo verme sürecinde yardımcı olduğunu söyledi.

Hayatına bu 3 beslenme kuralını getiren genç adam programına bir de sporu ekleyerek 1 yılda 45 kilo verdi. Üstelik 2 yıldır kilosunu korumaya devam ediyor.

