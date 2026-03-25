60 yaşında 60 kilo verdi! Doktorlar bile şaşırdı: 3 kurala dikkat ettim...

Yıllarca diyet yapmasına rağmen kalıcı sonuç alamayan 60 yaşındaki Paulette Szalay, menopozdan sonra kilo vermenin mümkün olmadığına inanıyordu. Ancak bir gün sahilde yaşadığı tesadüfi bir an, hayatını tamamen değiştirdi. İşte 60 yaşında 60 kilo veren kadının beslenme sırrı.

60 yaşında 60 kilo verdi! Doktorlar bile şaşırdı: 3 kurala dikkat ettim...
Gökçen Kökden

Uzun yıllar boyunca kilo problemi yaşayan Szalay, 2022 yılında yaklaşık 118 kiloya ulaştığında artık merdiven çıkamaz hale gelmişti. Yüksek tansiyon, kolesterol, reflü ve tiroit sorunlarıyla mücadele eden Szalay, kendisini hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok kötü hissediyordu.

60 yaşında 60 kilo verdi! Doktorlar bile şaşırdı: 3 kurala dikkat ettim... 1

Ailesiyle birlikte gittiği Florida’daki bir plajda yaşadığı anın kırılma noktası olduğunu anlatan Szalay, o günü şöyle ifade ediyor:

“Tamamen giyinik halde, şemsiyenin altında oturuyordum. Herkes denizin ve kumun tadını çıkarıyordu. O sırada bikinili bir kadını gördüm. Yaşça benden büyüktü ama kendine çok güveniyordu. O an 'Ben de yapabilirim’ dedim. Hayatım o gün değişti.”

Aynı akşam verdiği bir kararla beslenme düzenini tamamen değiştiren Szalay, ailesini de şaşırtarak yeni hayatına ilk adımı attı.

3 YILDA 60 KİLO VERDİ İLAÇLARI BIRAKTI

60 yaşında 60 kilo verdi! Doktorlar bile şaşırdı: 3 kurala dikkat ettim... 2

Kararlı bir şekilde sürecini sürdüren Szalay, 3 yıl içinde tam 60 kilo verdi. Kilo kaybıyla birlikte birçok sağlık sorunundan da kurtuldu:

Yüksek tansiyon ve kolesterol ilaçlarını bıraktı.
Reflü şikayetleri ortadan kalktı.
Tiroit ilaç dozunu düşürdü.
Enerjisi gözle görülür şekilde arttı.

60 yaşında 60 kilo verdi! Doktorlar bile şaşırdı: 3 kurala dikkat ettim... 3

Bedeniyle birlikte özgüveni de değişen Szalay, artık modellik ve oyunculuk yapmaya başladığını, hatta dergi kapağına çıktığını söylüyor.

5 DAKİKAYLA BAŞLADI SAATLERE ÇIKARDI

İlk spor deneyiminde yalnızca 5 dakika yürüyebilen Szalay, zamanla kondisyonunu artırarak haftada 2-3 gün bir saatten fazla egzersiz yapar hale geldi. Programında kardiyo ve ağırlık çalışmaları yer alıyor. Özellikle akşam spor yapmanın kendisini rahatlattığını belirtiyor.

BESLENME DÜZENİNİ TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ

Bir beslenme uzmanıyla çalışan Szalay, günlük kalori ve protein dengesini yeniden düzenledi. Süreçte küçük ama etkili değişiklikler yaptı:

Kızartma yerine ızgara ve buharda pişirme,
Daha az karbonhidrat, kontrollü porsiyon,
Gün içine yayılan küçük öğünler,

Eskiden sık tükettiği makarna gibi besinleri tamamen bırakmak yerine, daha küçük porsiyonlarla yeniden hayatına dahil etti.

Szalay'in günlük menüsü genel olarak şu şekilde;

60 yaşında 60 kilo verdi! Doktorlar bile şaşırdı: 3 kurala dikkat ettim... 4

Kahvaltı: Protein shake + fıstık ezmesi + takviyeler

Ara öğün: Badem

Öğle: Ton balıklı salata

İkindi: Yoğurt veya meyve

Akşam: Izgara tavuk, sebze ve küçük bir karbonhidrat porsiyonu

ŞİMDİ İLHAM OLMAK İSTİYOR

Artık kendine çok daha fazla güvenen Szalay, hayatının amacının değiştiğini söylüyor:
“Her sabah ‘Bugün ne başarabilirim?’ diye uyanıyorum. Benim için bir kadın ilham oldu, şimdi ben de başkalarına ilham olmak istiyorum.”

