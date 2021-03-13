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6000 mAh değerde piliyle dikkatleri üzerine çekiyor

13.03.2021 09:32 | Son Güncelleme:
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6000 mAh değerde piliyle dikkatleri üzerine çekiyor

6.53 inç devasa ekranı ve 6000 mAh’lik pil kapasitesi ile karşımıza çıkan Poco M3, uygun fiyatı ile birçok kişinin favori telefonu olmaya aday.

POCO M3 6.53 inç değerdeki ekranı, FHD+ çözünürlük sunuyor. IPS LCD teknolojisinin kullanıldığı ekran, özellikle iç mekân kullanımlarında çok iyi görsellik sunuyor. İster bir şeyler okuyor olun, isterseniz de bir şeyler izliyor olun, hem dokunmatik hem de görüntüleme kalitesinden memnun kalıyorsunuz. Ek olarak, zararlı mavi ışınların filtrelenmesi özelliği sayesinde de uzun süreli kullanımlarda gözlerinizin zarar görmesi engelleniyor.
Ek olarak, ekranda Gorilla Glass 3 koruması olduğunu da söylemeliyiz.

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Qualcomm, bu çipseti geçtiğimiz sene görücüye çıkarmıştı. Orta seviyede konumlandırılabilecek bu çipset, gelişmiş yapay zekâ desteği, dinamik kamera kabiliyetleri, yüksek çözünürlüklü fotoğrafların normale kıyasla daha az boyutlarda depolanması için HEIF formatı desteği gibi detayları bünyesinde barındırıyor.

Maksimum 2Ghz değerde çalışan işlemciye, 4GB RAM ve 128GB dahili depolama eşlik ediyor. Tabii microSD desteği de var. Genellikle uygulama çalıştırma performansı ve uygulama arası geçişler akıcı, ama nadiren de olsa performans düşüşleri yaşanabiliyor.

Peki oyun performansı nasıl diye merak ediyorsanız, PUBG’yi orta grafik ayarlarında, genellikle akıcı biçimde oynayabildik. Uzun süreli oyun deneyimlerinde de telefonda ciddi bir ısınma düzeyiyle karşılaşmadık.

ARKA TARAFTA ÜÇLÜ KAMERA SİSTEMİ

Ana kamera 48MP ve f1,79 diyafram açıklıgına sahip. Bunun anlamı, yalnızca iyi ışıklı ortamlarda değil, aynı zamanda düşük ışıklı ortamlarda da daha iyi çekimler yapabilirsiniz.

Ana kameraya, makro çekimler için 2MP kamera ve bokehli fotoğraflar için 2MP derinlik sensörü eşlik ediyor. 30FPS’te 1080p videolar çekebilirsiniz. Çekim modları arasında ağır çekim ve hızlı çekim de bulunuyor, ki bunlar temel düzeyde sunulmuş. Yani çok detaylı çözümler değiller.

8MP değerdeki ön kamera da ortalama bir performansa sahip. 1080p 30FPS ve hızlı video çekim gibi detayların yanında bokehli selfie çekimlerine de destek veriliyor.

FM RADYO VAR AMA KULAKLIK YOK

POCO M3, Wi-Fi dual band ve Bluetooth 5.0 gibi kablosuz bağlantı teknolojilerini destekliyor. Ayrıca FM radyo özelliği de var, ama bundan yararlanabilmek için bir kablolu kulaklığınız olmalı. Cihazın kutusunda kulaklık yer almadığını söylemeliyiz.

VE DEVASA PİL

Telefon, 6000mAh değerde pille geliyor ve bu pil, 18w hızlı şarj desteğiyle %0’dan %70’e bir buçuk saatte ulaşabiliyor. Tek şarj ile yoğun kullanımda 2 günü, normal kullanımda da 3 günü rahatlıkla geride bırakabiliyorsunuz. Zaten telefonun en güçlü tarafını da pil kapasitesi ve performansı oluşturuyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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