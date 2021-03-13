6000 mAh değerde piliyle dikkatleri üzerine çekiyor

POCO M3 6.53 inç değerdeki ekranı, FHD+ çözünürlük sunuyor. IPS LCD teknolojisinin kullanıldığı ekran, özellikle iç mekân kullanımlarında çok iyi görsellik sunuyor. İster bir şeyler okuyor olun, isterseniz de bir şeyler izliyor olun, hem dokunmatik hem de görüntüleme kalitesinden memnun kalıyorsunuz. Ek olarak, zararlı mavi ışınların filtrelenmesi özelliği sayesinde de uzun süreli kullanımlarda gözlerinizin zarar görmesi engelleniyor.

Ek olarak, ekranda Gorilla Glass 3 koruması olduğunu da söylemeliyiz.

QUALCOMM SNAPDRAGON 662 ÇİP SETİYLE GLİYOR

Qualcomm, bu çipseti geçtiğimiz sene görücüye çıkarmıştı. Orta seviyede konumlandırılabilecek bu çipset, gelişmiş yapay zekâ desteği, dinamik kamera kabiliyetleri, yüksek çözünürlüklü fotoğrafların normale kıyasla daha az boyutlarda depolanması için HEIF formatı desteği gibi detayları bünyesinde barındırıyor.

Maksimum 2Ghz değerde çalışan işlemciye, 4GB RAM ve 128GB dahili depolama eşlik ediyor. Tabii microSD desteği de var. Genellikle uygulama çalıştırma performansı ve uygulama arası geçişler akıcı, ama nadiren de olsa performans düşüşleri yaşanabiliyor.