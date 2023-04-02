61 yaşındaki adamın dikkat çeken ölümü! Çarpıcı 'kolonya' iddiası

İddiaya göre, Karasu’ya gelen üç kişi, Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerindeki bir tatil sitesinde konakladı. Şahıslardan biri, iddiaya göre kolonya içtikten sonra yere yığıldı.

Arkadaşlarının durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahale neticesinde 61 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemeleri sonrası 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

