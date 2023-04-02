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  4. 61 yaşındaki adamın dikkat çeken ölümü! Çarpıcı 'kolonya' iddiası

61 yaşındaki adamın dikkat çeken ölümü! Çarpıcı 'kolonya' iddiası

02.04.2023 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kolonya içtiği iddia edilen 61 yaşındaki adam, konakladığı tatil sitesi evinde hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemeleri sonrası 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

61 yaşındaki adamın dikkat çeken ölümü! Çarpıcı 'kolonya' iddiası

İddiaya göre, Karasu’ya gelen üç kişi, Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerindeki bir tatil sitesinde konakladı. Şahıslardan biri, iddiaya göre kolonya içtikten sonra yere yığıldı.

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Arkadaşlarının durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahale neticesinde 61 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemeleri sonrası 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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kolonya Sakarya Karasu

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