61 yaşındaki kadın yıllara meydan okuyan gençlik sırrını açıkladı! "Yataktan çıkmadan önce..."

Hannah Newman, sağlıklı yaşam ve güzellik içerikleriyle ilgili yaptığı paylaşımlarda TikTok hesabında oldukça izleniyor. Viral olan bir içeriğinde kayınvalidesiyle birlikte kameralar karşısına geçti. Hannah, en az 20 yaş genç gözüken 62 yaşındaki kayınvalidesinin gençlik sırlarını açıkladı. Yayınladığı videoya "60 saniyede 20 yaş daha genç görünmenin sırları" yazdı.

CİLT BAKIMINI BASİT TUTUN

Videoda cilt bakımı söz konusu olduğunda, kayınvalidesi uygulamaları basit tutmayı önerdi. "Hyaluronik asit, C vitamini ve güneş kremi." bakım malzemelerini sıralayarak bunların yeterli olacağını paylaştı.

Hyaluronik asidin cilde nem vermek için ne kadar yararlı olduğu biliniyor. C vitamini de cildin görünümünü yumuşatmak ve koyu lekeleri azaltmakta etkili sonuçlar sağlıyor. Bu aşamaların ardından güneş kremini asla aksatmamak gerekiyor.

CİLDİNİZE YAPACAĞINIZ EN BÜYÜK HATA

Hannah, 62 yaşındaki kadına, insanların ciltlerine bakım yaparken yaptıkları en büyük hata hakkındaki fikrini de sordu. Ona göre güneş kremi sürmemek ve sigara içmek en büyük hata.

BOL BOL SEBZE TÜKETİYOR

Hannah'nın kayınvalidesi Yaşam tarzı ve yemek yeme açısından sebzelerden, özellikle pancar, brokoli ve Brüksel lahanasından hoşlanır. Ayrıca haftada dört kez ağırlık kaldırıyor ve aktif kalmayı seviyor. "Sadece hareket ediyorum, hareket ediyorum, hareket ediyorum" diyor.

YATAKTAN ÇIKMADAN ÖNCE MEDİTASYON YAPIYOR

Hannah ''Peki ya stres?'' diyerek cildin yaşlanmasına neden olan en zararlı soruyu soruyor. Kadın, "Yataktan çıkmadan önce huzur içinde, sessizce uzanıyorum ve meditasyon yapıyorum. Sonra kalkıp günüme devam ediyorum" diye yanıtladı.

İşin içinde bir miktar Botox olduğunu açıklamış olsa da, cildi küçük iğnelerle delen ve genç bir ten rengi sağlayan en son güzellik trendlerinden biri olan mikro iğneleme ile daha çok ilgileniyor. Çarpıcı görünümden fazlasıyla etkilenen Hannah'nın takipçileri yorumlara akın etti ve biri "40 yaşında görünüyor, harika" dedi.

