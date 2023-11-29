62 kişinin mal varlığı donduruldu! İsim isim liste Resmi Gazete'de yayımlandı... 20 tüzel kişi de var!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağlayanlara yönelik denetimlerine hız verdi. Bakanlık, terör örgütü PKK-KCK bağlantılı olduğunu tespit ettiği 62 gerçek ve 20 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıklarını dondurdu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mal Varlığının Dondurulması Kararı”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

20’Sİ TÜZEL KİŞİ

Buna göre “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında “terörün finansmanı” suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek kişinin Türkiye’de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Ayrıca, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, İsveç, İsviçre, Japonya, İtalya, Norveç, Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya’da bulunan 20 tüzel kişinin de Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

MAL VARLIĞI DOLDURULANLARIN İSİM LİSTESİ







