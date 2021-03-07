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  4. 63 yaşındaki Safiye Ana, 28 yıldır şoförlük yapıyor

63 yaşındaki Safiye Ana, 28 yıldır şoförlük yapıyor

07.03.2021 11:37 | Son Güncelleme:
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63 yaşındaki Safiye Ana, 28 yıldır şoförlük yapıyor

Gümüşhane'nin ilk kadın şoförlerinden biri olan 63 yaşındaki Safiye Kulaksız, kar kış demeden 28 yıldır direksiyon sallıyor. İller arası yolcu taşıyan Kulaksız, kentte üstlendiği okul servisi görevi ile de öğrencilerin okuldan eve ulaşmasını sağlıyor.

Kentin Şiran ilçesine bağlı Selimiye köyünde yaşayan Kulaksız, köyün ilk aracını alan eşinden çocuklarıyla birlikte araç sürmeyi de öğrendi. Bugüne kadar evlerindeki çok sayıda aracı başarıyla kullanan Kulaksız, eşi öldükten sonra mesleği ele alarak köyden ilçeye, Gümüşhane’ye hatta Erzincan’a yolcu taşımacılığı yapıyor, taşımalı sistemdeki öğrencileri okullarına götürüyor.

Şoförlüğün yanında yaz aylarında köyündeki bakkalını da çalıştırarak 2 çocuğunu evlendiren Kulaksız, kazandığı parayla hacca da gittiğini, ailedeki tüm bireylerin araç kullanmayı bildiğini söyledi.

'GÜMÜŞHANE'NİN İLK KADIN SÜRÜCÜLERİNDENİM'

Şoförlüğünün ailesinden geldiğini kaydeden Kulaksız, “Gümüşhane’nin ilk kadın sürücülerinden biriyim. Çok zor bir iş ama yapıyoruz. Şimdilerde okul servisi de yapıyorum. Yaz aylarında Gümüşhane’ye, Kelkit’e, Şiran’a bazen de Erzincan’a yolcu taşıyorum" dedi.

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''ŞOFÖR SEN MİSİN' DEYİP ARABADAN İNDİ'

Hayatı boyunca şoförlüğü sırasında başından geçenleri gülerek anlatan Kulaksız, “Birisi bindi arabaya ve şoför nerede dedi. Ben de gelir birazdan dedim bindi arabaya. Bir süre sonra ben bindim tam hareket edeceğim inmek istedi. Sen şoför müsün dedi indi arabadan gitti” şeklinde konuştu.

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'2 KIZIMI BU İŞLE EVLENDİRDİM'

Kış aylarında kar çok yağdığı zaman zinciri kendisinin sardığını, lastiği patladığında yine kendisinin değiştiğini kaydeden Kulaksız, “2 kızımı bu işle evlendirdim. Köyde ilk araba bizimdi. Kendi kazandığım parayla hacca bile gittim. Yaz aylarında bakkal da çalıştırıyorum. Kadın isterse bu dünyada her şeyi yapar, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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İHA

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