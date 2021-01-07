65 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 65?

Araç plakası, aracın sahibinin kim olduğundan aracın kullanılır durumda olup olmadığına kadar çeşitli bilgilere kolay bir biçimde ulaşılabilmesini sağlar. Yetkili birimler plaka kodunuzu kullanarak bunun gibi bilgilere rahatlıkla ulaşabilir. Bu nedenle araç plakaları, görünmesi kolay olacak bir şekilde araçların ön ve arka kısımlarına yerleştirilir. Plaka üzerinde bulunan rakam ya da harflerin görünmesine engel olacak bir durumun gerçekleşmemesi bu bakımdan son derece önemlidir. Bazı ülkelerin plaka sistemleri benzerlik gösterse de her ülkenin plaka sistemi kendine özgüdür. Ülkemizde kullanılan plaka sistemine göre, plakaların başında bulunan ilk iki rakam aracın kayıtlı olduğu ili gösterir. Ayrıca bu sayıdan sonra gelen rakam da aracın bağlı bulunduğu ilçe hakkında bilgi edinebilmeyi sağlar. Yazımızın devamını inceleyerek "65 plakası hangi il için kullanılır? 65 hangi şehirde kullanılır?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

65 Nerenin Plakası?

65 araç plakası Van iline aittir. Eğer trafikte 65 plaka imi taşıyan bir araçla karşılaşırsanız Van iline bağlı olduğunu düşünebilirsiniz. Ülkemizin V harfi ile başlayan tek ili olan Van, sonradan il olan bölgeleri saymadığımız takdirde 65. sırada bulunur. Bu nedenle de ilin plaka kodu 65'tir. Van ilinden önceki plaka kodu olan 64 Uşak iline, sonraki plaka kodu olan 66 ise Yozgat iline aittir. Van iline bağlı olan ilçelerin plaka kod ve harflerini görüntülemek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.