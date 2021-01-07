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65 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 65?

07.01.2021 16:08 | Son Güncelleme:
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65 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 65?

Araç plakaları, gerek ülkemizde gerekse de diğer ülkelerde kullanılan önemli levhalardır. Araçlar hakkındaki bilgi takibini daha kolay hale getiren plakalar, numara ve harf kombinasyonundan oluşur. Her ülke kendine özgü bir plaka sistemi kullanır. Ülkemizde 81 ile karşılık 81 il plaka kodu vardır. Peki 65 nerenin plakası olarak geçer? 65 nerenin plaka kodu? İşte detaylar...

Araç plakası, aracın sahibinin kim olduğundan aracın kullanılır durumda olup olmadığına kadar çeşitli bilgilere kolay bir biçimde ulaşılabilmesini sağlar. Yetkili birimler plaka kodunuzu kullanarak bunun gibi bilgilere rahatlıkla ulaşabilir. Bu nedenle araç plakaları, görünmesi kolay olacak bir şekilde araçların ön ve arka kısımlarına yerleştirilir. Plaka üzerinde bulunan rakam ya da harflerin görünmesine engel olacak bir durumun gerçekleşmemesi bu bakımdan son derece önemlidir. Bazı ülkelerin plaka sistemleri benzerlik gösterse de her ülkenin plaka sistemi kendine özgüdür. Ülkemizde kullanılan plaka sistemine göre, plakaların başında bulunan ilk iki rakam aracın kayıtlı olduğu ili gösterir. Ayrıca bu sayıdan sonra gelen rakam da aracın bağlı bulunduğu ilçe hakkında bilgi edinebilmeyi sağlar. Yazımızın devamını inceleyerek "65 plakası hangi il için kullanılır? 65 hangi şehirde kullanılır?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

65 Nerenin Plakası?

65 araç plakası Van iline aittir. Eğer trafikte 65 plaka imi taşıyan bir araçla karşılaşırsanız Van iline bağlı olduğunu düşünebilirsiniz. Ülkemizin V harfi ile başlayan tek ili olan Van, sonradan il olan bölgeleri saymadığımız takdirde 65. sırada bulunur. Bu nedenle de ilin plaka kodu 65'tir. Van ilinden önceki plaka kodu olan 64 Uşak iline, sonraki plaka kodu olan 66 ise Yozgat iline aittir. Van iline bağlı olan ilçelerin plaka kod ve harflerini görüntülemek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Van Merkez İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

65 AC ve AZ 001 ile 999 arası
65 EA ve EZ 001 ile 999 arası
65 M 0001 ile 0999 arası
65 T 0001 ile 2999 arası
65 S 0001 ile 0300
65 NA ve NZ 001 ile 999 arası
65 N 0001 ile 0250 arası

Van Erçiş İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

65 DA ve DZ 001 ile 999 arası
65 M 2000 ile 2500 arası
65 T 5000 ile 5999 arası

Van Gevaş İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

65 FA ve FZ 001 ile 999 arası
65 T 4000 ile 9999 arası
65 Y 3500 ile 4999 arası

Van Özalp İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

65 HA ve HZ 001 ile 999 arası

Van Başkale İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

65 KA ve KZ 001 ile 999 arası

Van Muradiye İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

65 LA ve LZ 001 ile 999 arası
65 T 3000 ile 3999 arası

Van Gürpınar İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

65 T 2000 ile 2015 arası

Van Edremit İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

65 T 3000 ile 3020 arası

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