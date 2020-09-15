65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Valilikler açıkladı! İşte 65 yaş üstü son durum!

65 yaş üstü sokağa çıkma konusunda çeşitli kısıtlamalar getirilen bir diğer il ise Muğla oldu. Muğla’da 65 yaş üstü vatandaşlarla kronik rahatsızlığı olanların düğün, nişan ve cenaze gibi toplu organizasyonlara katılmalarına yalnızca 1.2. ve 3. derece yakın akraba olmaları koşuluyla izin verilecek. Çankırı’da 65 yaş üstü vatandaşların 11.00’den sonra pazar yerlerine girmeleri yasaklandı. Kocaeli’de 65 yaş üstü vatandaşlar 06.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma kullanamayacak. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların AVM, pazar, sinema, konser ve tiyatro gibi yerlere de girmeleri kısıtlandı. Karabük’te 65 yaş üstü vatandaşların 08.00-10.00 ile 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma kullanmaları kısıtlandı. İzmir’deki kısıtlamalar ise 65 yaş üstü vatandaşların mahallelerine en yakın pazar ve marketlerden 10.00-12.00 saatleri arasında alışveriş yapmaları yönünde. Aynı zamanda toplu taşıma araçları da 10.00-16.00 saatleri aralığında kullanılabilecek. Bununla birlikte bu yaş grubundaki vatandaşlara 1. derece akrabalarının haricinde taziye ve düğün gibi etkinlikler yasaklandı. 65 yaş üstü kısıtlama olan iller arasında Konya da bulunuyor. 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkmasına izin verilecek. Tekirdağ’da sokak düğünleri 3 saat ile kısıtlanırken 65 yaş üstünün de 16.00-18.00 saatleri arasında toplu taşıma kullanmaları, düğün gibi etkinliklere katılmaları ve AVM, pazar gibi yerlere girmeleri kısıtlandı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER Ankara Valisi tarafından yapılan açıklamaya göre ise Ankara’da 65 yaş üstü vatandaşlarla kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze ve pazar gibi yerlere girişleri kısıtlandı. Bursa’da 65 yaş üstü vatandaşlar semt pazarı ve pazar yerlerine 08.00-14.00 saatleri arasında gidebilecek. Diğer saatlerde ise bu yerlere girmeleri yasaklandı. Manisa’da 65 yaş üstü vatandaşların 17.00-20.00 saatlerinde toplu taşıma kullanmaları, pazarlara 17.30’dan sonra girmeleri ve 1. derece akrabalarının dışındaki düğünlere katılmaları yasaklandı. Bolu’da 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu taşıma kullanmaları ve düğün, cenaze gibi etkinliklere katılmaları kısıtlandı. Balıkesir’de de sokağa çıkma yasağı kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar 16.00-20.00 arası pazar yerlerine giremeyecek ve 1. ve 2. derece yakın akrabalarınınkiler haricinde düğünlere gidemeyecek. Tunceli ilinde 65 yaş üstü vatandaşlar 10.00-20.00 saatleri aralığında sokağa çıkabiliyor. Siirt’te ise 65 yaş üstü vatandaşların 17.00-24.00 arasında dışarı çıkması yasaklandı. Şanlıurfa’da 65 yaş üstü vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatleri arasında toplu taşıma kullanmaları kısıtlandı. Van’da 65 yaş üstü vatandaşların düğün, mevlit ve nişan gibi toplu etkinliklere katılması yasaklandı. Yalova’da ise 65 yaş üstü vatandaşların 09.00-21.00 dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi. Kırıkkale’de 65 yaş üstü vatandaşlar 10.00-18.00 saatleri aralığında dışarı çıkabilecek. Kayseri’de 65 yaş üstü vatandaşlar 10.00-17.00 arasında toplu taşıma kullanabilecek.

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