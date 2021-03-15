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65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ve izin saatleri değişti mi? Yaşlılar ve gençler ne zaman sokağa çıkacak?

15.03.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ve izin saatleri değişti mi? Yaşlılar ve gençler ne zaman sokağa çıkacak?

Neredeyse bir senedir 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi tutuluyor. Sadece günün belli saatleri dışarı çıkabilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için, Mart ayı başında yapılan Kabine Toplantısından sonra kısıtlamalarda gevşetilmeye gidiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına göre düşük ve orta riskli illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise 65 yaş üstü vatandaşların; 10.00 - 14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı ise gençlerin ise 14.00 - 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği kararlaştırıldı.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE KALKTI?

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

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HANGİ İLLERDE 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR?

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon

İLLERİN RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.

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sokağa çıkma yasağı Recep Tayyip Erdoğan

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