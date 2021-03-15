65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ve izin saatleri değişti mi? Yaşlılar ve gençler ne zaman sokağa çıkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına göre düşük ve orta riskli illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise 65 yaş üstü vatandaşların; 10.00 - 14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı ise gençlerin ise 14.00 - 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği kararlaştırıldı.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE KALKTI?

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

HANGİ İLLERDE 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR?

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.