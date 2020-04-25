65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan bazı önlemler yeniden değerlendiriliyor. Gelen bilgilere göre hükümet tarafından gözden geçirilen ilk uygulama, 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağı. AK Parti MYK'da ve bakanlıklarda yapılan toplantılarda, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı verilmesi ilk kararlardan olduğu için, bu grubu kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştiriliyor. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, kamuoyunda da bu konuda oluşan talepler doğrultusunda, 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor. Bu plan, sokağa çıkmanın günde 3 saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek. Karar, 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor.

