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65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman kalkacak? Canlı yayında dikkat çeken açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 10:00 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, normalleşmeye rağmen kısıtlamaları devam eden 65 yaş üstü vatandaşların, sokağa çıkabilmelerinin 1 Haziran'da alınan kararların sonuçlarına bağlı olduğunu söyledi. 1 Haziran'da önemli adımlar atıldığını dile getiren Özlü, 65 yaş üstü vatandaşlar için yakında bir rahatlama olabileceğini açıkladı.

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman kalkacak? Canlı yayında dikkat çeken açıklama

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 21 Mart 2020 tarihinde duyurulan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı, alınan normalleşme kararına rağmen devam ediyor.

Halktv’de normalleşme süreci ile ilgili değerlendirme yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 65 yaş üstü vatandaşlar için yakında bir rahatlama olabileceğini açıkladı.

1 HAZİRAN’DA ALINAN KARARLARIN SONUÇLARI ÖNEMLİ

65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan kısıtlamaların uzun sürmeyeceğini belirten Özlü şöyle konuştu:

Koronavirüs sadece 65 yaş üstüne bulaşmıyor. Herkese bulaşıyor. Ama 65 yaş üzerinde ağır ve ölümcül seyrediyor.

Yani bütün dünyadaki verilere baktığınız zaman 65 yaş üzerinde bu hastalığa yakalananlar çok daha ağır seyrediyor, yoğun bakımda takip ediliyor, solunum yetmezliği gelişiyor ve ölüm oranları yükseliyor.

Türkiye’de ölümlerin düşük olmasının önemli sebeplerinden bir tanesi de 65 yaş üstü grubu erken dönemde evde tutmasıdır.

Bu uzun sürdü. Son derece haklılar. Ama az daha sabretmeliler. Ben yakın zamanda onlar içinde bir rahatlamanın getirilebileceğini düşünüyorum.

1 Haziran itibariyle normalleşmede önemli adımlar atıldı. Bu adımların bir sonucunu görmemiz lazım. Yani genelde bir hafta içinde aldığımız normalleşme ile ilgili adımların sonuçlarını görebileceğiz.

GERİYE DÖNÜŞ OLABİLİR

Normalleşme kararına rağmen insanların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları gerektiğine dikkat çeken Özlü sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu kararlardan geri adım atılabilir. Ciddi bir geri dönüş, tekrar bir tırmanma olursa olabilir. Bu şehir bazında da olabilir, ülke bazında da olabilir. Ama temennimiz olmaması yolunda.

Bütün yurttaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Çok hassas duyarlı olup kurallara uyan büyük bir çoğunluk var. Ama azda olsa bunu ciddiye almayan, önemsemeyen daha az duyarlı bir grup var.
Bu daha az duyarlı grubun hatasını aslında bütün insanlar ödüyor. Daha çok evde kalarak ödüyorlar.

KREŞLER AÇILMAK ZORUNDAYDI

Anne ve babaların çalışmaya başladıklarını kaydeden Prof. Dr. Tevfik Özlü şunları kaydetti:

Anneler babalar işe gidecek, kreşleri açmazsanız nasıl olacak? Bütün Avrupa’da kreşler açıldı. İnsanların hayata dönmesi için kreşlerin açılması lazım.

Kreşler için durum şu; oralarda bütün bu sağlıkla ilgili, hijyenle ilgili yoğun olarak önlemler alındı. Alınmaya da devam ediyor. Ama çocukların bir arada olması, sosyal mesafeyi korumaları falan çok zor. Maske takmaları da pratik olarak mümkün değil. Böyle bir bulaş riski var.

EVE TAŞIMA RİSKİ HER ZAMAN VAR

Ama ateşi olan, semptomu olan, başka türlü sorunları olan çocuklar erken fark edilebilecek.

Çocuklar için sevindirici tarafı şu, çocuklarda genelde bu hastalık yetişkinlere göre hafif seyrediyor. Ama evde ailelerine taşıma riski her zaman var.

Bu bir yarar-zarar kararı. Dolayısıyla bir karar verirken hep bir risk var. Her aldığınız kararın artıları eksileri vardır. Umarım kreşlerle ilgili ciddi bir sonuçla yüzleşmeyiz.

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