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67 milyon yaşındaki dinozor iskeleti açık artırmayla satılacak

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2020 14:38 | Son Güncelleme

ABD'nin New York kentindeki Rockefeller Center'da sergilenen 67 milyon yaşındaki dinozor iskeleti açık artırmaya çıkıyor.

67 milyon yaşındaki dinozor iskeleti açık artırmayla satılacak

New York'ta Tyrannosaurus rex iskeleti, Christie’s Müzayede evinde 6 Ekim'de açık artırma ile satışa çıkarılacak.

Tahmini 8 milyon dolara alıcı bulması beklenen ve takma adı, kendisini keşfeden paleontoloğun adını taşıyan Stan'ın iskeleti, 21 Ekim'e kadar sergilenecek.

Şu ana kadar keşfedilenler arasında kalıntıları en eksiksiz olan Tyrannosaurus rex'in boyu 12 metre olarak kayıtlara geçti.

Gözleri beyzbol sopası büyüklüğünde olan ve 1987'de Dakota'da keşfedilen iskeletin yerden çıkarılması 3 yıl sürdü.

20 yaşındayken öldüğü tahmin edilen 67 milyon yaşındaki iskeletin vücudunda 188 kemik bulunuyor.

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