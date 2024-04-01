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    4. '67 yaşındayım ama 20 yaş daha genç görünüyorum' İşte yağ yakmak için 3 kolay hareket

    '67 yaşındayım ama 20 yaş daha genç görünüyorum' İşte yağ yakmak için 3 kolay hareket

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    01.04.2024 12:04
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    Spor salonu üyeliğine veya pahalı ekipmanlara gerek yok; profesyonel bir fitness koçuna göre, istenmeyen yağlardan kurtulmak için bu basit ev egzersizlerini deneyin.

    Yaşlandıkça formda kalmak daha da zorlaşıyor. Sadece metabolizmamız yavaşlamakla kalmaz, aynı zamanda daha az enerjiye sahip olduğumuzu da görebiliriz, bu da egzersiz yapmayı daha da zorlaştırır.

    YAŞI ANTRENMANLARA ENGEL OLMUYOR

    Yaşlanmayla birlikte gelen yaralanmalar, ağrılar ve sızılar da egzersiz yapma girişimlerini engelleyebilir. Ancak elimizden geldiğince fiziksel aktivite yapmak yine de önemlidir. Düzenli egzersiz, kalbin güçlü kalmasına yardımcı olabilir ve diyabet ve yağlı karaciğer hastalığı gibi sorunların riskini azaltabilir. Ayrıca bizi sağlıklı bir kiloda tutabilir ve vücudumuzdaki yağ miktarını azaltabilir.

    spor yapp

    Express'te yer alan habere göre, yaşının antrenmanlarına engel olmasına izin vermeyen bir fitness uzmanı da sektörde 40 yıldır çalışan profesyonel bir fitness koçu olan Denise Austin'dir. 67 yaşındaki egzersiz uzmanı, hâlâ formda kalmak için en iyi rutinleri, çoğu yaşına inanamayan hayranlarıyla paylaşıyor.

    kiloo

    Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir videoda, hepimizin kilo vermek için yapabileceği üç "kolay" yağ yakma hareketini ortaya çıkardı. Ve rutininin en iyi yanı hiçbir ekipmana ihtiyaç duyulmaması, yani evde her gün yapılabileceği anlamına geliyor.

    Denise, "İşte üç kolay yağ yakma hareketi; ilki tik tak" dedi. İlk hamlede bir kolunu havaya kaldırdı ve diğer bacağını yana doğru uzattı.

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    Daha sonra hafifçe zıpladı ve kollarını ve bacaklarını değiştirdi. Denise şunları söyledi: "Bacaklarınızı kaldırıyorsunuz, kollarınız esneyip şekilleniyor."

    Şöyle devam etti: "İkincisi benim favorim; yumruklar." Denise bir kolunu vücudunun üzerinde uzatırken aynı taraftaki bacağının üzerine atladı.

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    Aynı hareketi diğer kolu ve bacağıyla tekrar yapmak için döndü. "Uzanın, eğilin, bacak kaslarınızı kullanın, kalorileri daha hızlı yakarlar" dedi.

    Denise şunları ekledi: "Ve üçüncüsü, arkaya hafifçe vurun. Kollarınızı ve kalçalarınızı çalıştırın ve kalp atış hızınızı yüksek tutun. Bu kez bacaklarıyla da benzer bir hamle hareketi yaparak, her adımda kollarını vücudunun arkasına doğru sallıyordu.

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